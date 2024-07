La investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña sigue revelando detalles que comprometen a los involucrados. Días después de la desaparición del niño, Carlos Pérez, uno de los detenidos, hizo una declaración que pone en una situación comprometida a Victoria Caillava. Pérez afirmó haber llamado por teléfono a Caillava, a pesar de que ambos sostenían que estaban juntos en ese momento.

Este detalle, aunque aparentemente menor, revela una contradicción importante en los testimonios de Pérez y Caillava. La justicia, que ya tenía bajo la lupa a ambos por la desaparición de Loan, ahora deberá profundizar en esta inconsistencia para esclarecer el caso.

Qué dijo el papá de Loan

En medio de estos nuevos desarrollos, José Peña, el padre de Loan, expresó su desconfianza hacia Laudelina, quien también está involucrada en el caso. José sostuvo la hipótesis del secuestro y ha cuestionado la versión de la tía de Loan sobre un supuesto accidente.

“No le creo nada, es mentira. Yo creo que está mintiendo. No puede ser lo que dice ella”, aseguró José en una reciente marcha en 9 de Julio. Y agregó: “Ella no tiene ningún laburo. Seguramente le están pagando para que diga eso. (…) No pude hablar con ella, no hablé. Ahora estamos volviendo a empezar, pero se va a saber la verdad y lo vamos a encontrar a Loan”.