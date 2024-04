Hongos, Yerbeza y joyas recicladas, son los rubros en los que tres distintos emprendedores de San Juan se destacan. En el Día Mundial del Emprendedor, DIARIO HUARPE entrevistó a María Cristina Giménez, socia fundadora de Reserva Orgánica, una cooperativa que se dedica al cultivo de hongos comestibles considerados “gourmet”. En el caso de la Yerbeza, el nombre anticipa el producto, una cerveza producida a partir de la elaboración de la yerba mate, en San Juan, la representante del producto se llama Romina Laspiur y está a cargo del emprendimiento llamado “Somos Rebeca y Mateo” y por último, uno de los emprendimientos más raros de la provincia, “Diyouterie”, una joyería electrónica creada a partir de basura tecnológica reciclada, la que se transforma en innovadoras joyas y accesorios como collares, aritos, pulseras y demás productos.

Un emprendedor es toda persona que aplica y desarrolla una idea u oportunidad de negocio, con el apoyo de recursos, asumiendo ciertos riesgos económicos. Sobre estos riesgos, en el contexto actual, los tres emprendedores consideraron que sería imposible dedicarse solo a su emprendimiento, pero que aman lo que hacen y en un futuro podrían considerarlos como su principal ingreso económico. Además, también concordaron en la fecha de creación de sus negocios, ya que todos fueron encarados desde la pandemia.

María Cristina Giménez, una de las integrantes del cuerpo de socios conformado por tres personas del emprendimiento Reserva Orgánica, de profesión, ella es martillera pública y describió su emprendimiento dentro de la actividad productiva como el cultivo orgánico de hongos comestibles.

María Cristina Giménez y una cosecha de Pleurotus Pulmonarius, conocido popularmente como "hongo pulmón" u "hongo marrón silvestre". Foto: Gentileza

“Se los cataloga como productos gourmet para acompañar las preparaciones gastronómicas, pero se pueden comer deshidratados, pulverizados y preparados como sopas, licuados o salsas para aprovechar los elementos nutricionales que aportan”, explicó.

Sobre su producción, es un proceso complejo y particular en el que comienza con la siembra a través de la preparación del sustrato, pasteurización e inoculación de la semilla que, en el caso de Reserva Orgánica es un procedimiento realizado en indoor tecnificados, es decir carpas de interior que no están a la intemperie en las que se les puede regular la temperatura, la luz y también mayor control contra las plagas o la contaminación.

“Temperatura, humedad y oxigenación son los pilares fundamentales para el cultivo de hongos”, comentó la emprendedora.

Los hongos poseen propiedades antioxidantes, antitumorales, antiinflamatorias y aportan al organismo altas concentraciones de alcaloides, fenoles, taninos, minerales, vitaminas, proteínas, enzimas y polisacaridos que reaccionan como moduladores de la función inmunológica y metabólica del cuerpo humano. Foto: Gentileza

Los hongos tienen grandes propiedades curativas y naturales, por lo que cada vez más profesionales de la salud se lo incorporan en dosis a través de distintas dietas para tratar la ansiedad, la depresión y la recuperación muscular de deportistas de alto rendimiento.

Otro de los emprendimientos es la “Yerbeza”, distribuida en San Juan por el negocio de Romina Laspiur llamado “Rebeca y Mateo” que busca explotar todo el proceso productivo de la yerba mate. La Yerbeza es una lata de cerveza creada a partir de la yerba mate, una cerveza rubia de cebada y malta que se cocina y se infusiona en la yerba mate orgánica que ellos venden. La emprendedora es licenciada en Nutrición y sommelier de yerba mate. Además, ha incorporado la cata de yerba mate en la cual los asistentes podrán servirse de distintas yerbas, aprender a cebar correctamente y desayunar o merendar con productos de otros emprendimientos sanjuaninos.

Romina Laspiur con su emprendimiento matero Rebeca y Mateo. Foto: Gentileza

“En mayo vamos a largar con un bar de mates, en el cual se va a poder degustar mates a la carta como si fueras a un bar tradicional”, anticipó Laspiur.

Asimismo, “Rebeca y Mateo” se dedica de lleno a la industria matera. El emprendimiento elabora blends de yerba orgánica, toppings para mate, infusiones, botánicos, materos, infusiones medicinales y aparte las catas de yerba mate presenciales en la casa de Romina.

En las cata de mate los asistentes aprenden todo sobre el mundo matero. Foto: Gentileza

Por último, DIARIO HUARPE entrevistó a Diego Villarroel, nacido en Tierra del Fuego, pero sanjuanino por adopción, decidió crear “Diyouterie”, un emprendimiento que busca rescatar los componentes electrónicos en desuso para convertirlos en innovadoras joyas. El nombre del emprendimiento surgió del concepto DIY en inglés, que significa: “hágalo usted mismo” (Do It Yourself) y la terminación de la palabra bijouterie, ya que engloba todo tipo de accesorios como anillos, collares, aros, etc.

La bijouterie sobre salta del resto por el reciclaje de basura tecnológica. Foto: Gentileza

Villarroel es electricista y además da cursos y talleres sobre electrónica creativa en el cual a través del reciclaje de residuos tecnológicos enseña a crear instrumentos musicales.

“Me vi rodeado de componentes electrónicos y los empecé a usar como accesorios, mis amigos se coparon y hasta hice algunos regalos”, comentó sobre la finalización de la idea.

El concepto, de alguna forma, engloba la raíz de la utilización de bijouterie de piedras o metales preciosos que por lo general se dice que tienen la capacidad energética mística en las personas que lo portan. De la misma manera que un collar de cuarzo podría significar, según el Feng Shui, el aporte de buenas energías, para Villaroel un accesorio de Diyouterie que tenga un fusible, por ejemplo, podría ser una metáfora de protección ante momentos eléctricos que atravesemos en nuestras vidas.

Aros realizados con fusibles. Foto: Gentileza

Precios

Aunque la economía de Argentina no es estable y los precios pueden ir variando con el correr del tiempo, en el momento que se realizó esta nota, 15 de abril de 2024 se pudo conocer que el valor del kilo de hongos comestibles en Reserva Orgánica va desde los $15.000 hasta los $18.000, pero también hay opciones más económicas en bandejas de 300 gramos o 250 gramos que se ubican entre los $2.000 y $4.000. Sobre la Yerbeza la lata de 375 cc tiene un valor de $2.500 y las catas de mate realizadas por Rebeca y Mateo de $8.000 por persona. Sobre los precios de los accesorios en Diyouterie dependen del tipo y el modelo, pero comienzan en los $1.500 y se extienden hasta los $4.000.

Contacto

Hongos comestibles "Reserva Orgánica

Instagram: @reservaorganicasj

WhatsApp: 2646268063

Yerbeza y cata de mate "Rebeca y Mateo"

Instagram: @somosrebecaymateo

WhatsApp: 2645088222

Diyouterie y cursos de electrónica creativa

Instagram; @diyouterie

WhatsApp: 2644673060

Relevamiento oficial

El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, a través de la dirección de Economía Social, impulsó el Registro de Emprendedores para artesanos y emprendedores. Actualmente, el padrón cuenta con 1.500 personas registradas de los 19 departamentos de San Juan. De esta manera, se busca que los emprendedores de la provincia puedan asistir a ferias, espacios de formación y apoyo para lograr la difusión de sus emprendimientos. El registro es sencillo, se realiza completando una solicitud online en el siguiente enlace https://acortar.link/yEml3z

