¿Se queda sin Mundial? Difundieron nueva información del caso de Rodrigo de Paul

Sin lugar a dudas, la situación de Rodrigo de Paul ha incomodado a más de un fanático de la Selección Argentina. El mediocampista argentino ha estado en boca de todos en estos últimos días, teniendo en cuenta su caso con Camila Homs, la madre de sus hijos. La misma es con quien está en una complicación judicial, teniendo en cuenta una compensación económica que pide ella tras la separación que tuvieron.

"La compensación económica tiene que ver, en el caso de Camila, ella comenzó esta relación cuando tenía 14 años. A los 18 se fue del país, acompañando a su pareja. Él pudo realizar su carrera profesional, de futbolista, de manera muy exitosa, gracias a Dios. Y ella se abocó a cuidar a sus hijos, como lo hace el día de hoy. La ley dice que se fija la compensación económica y los alimentos", comentó Ignacio Trimarco, defensor de Camila Homs al programa Intrusos, de América TV.

Asimismo, el abogado también sostuvo: "El señor Rodrigo de Paul se comunicó con Camila para intentar resolver esto entre ellos. Ella tuvo la buena voluntad, pero al darse cuenta de que no se estaban haciendo valer sus derechos contrató a este estudio jurídico". Del otro lado, la abogada Mariana Gallego afirmó: "De Paul no es un deudor alimentario y es mentira que no pueda disputar el Mundial de Qatar".

¿Rodrigo de Paul se pierde el Mundial?

"Causa penal con condena en suspenso, claramente no existe; denuncia de violencia, tampoco existe; y algo que están hablando en todos lados es lo del reclamo alimentario, pero acá no hay ningún reclamo alimentario, porque la primera condición de un incumplidor alimentario es que exista un reclamo y acá no existe", profundizó, intentando despejar las dudas de lo que podría ocurrir con Rodrigo y el Mundial de Qatar 2022.

Para complementar, aseveró: "El reclamo tiene que ver con la compensación económica, con alimentos y el régimen de comunicación para que los menores puedan tener la mayor cantidad de contactos y visitas porque el padre trabaja en el exterior. La posibilidad de que no pueda jugar el Mundial existiría si en el desarrollo de esta demanda se llegara a corroborar alguna circunstancia de ocultamiento de bienes que constituiría un delito penal".