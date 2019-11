Se reanuda en Tucumán el juicio a Milani por la desaparición del soldado Ledo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El juicio oral que se sigue al ex jefe del Ejército César Milani por la desaparición del soldado Alberto Ledo se reanudará el jueves próximo ante el Tribunal Oral Federal de Tucumán.



Ledo, un estudiante de la carrera de Historia y militante del PRT, desapareció en junio de 1976 en la localidad tucumana de Monteros, donde se encontraba a las órdenes de Milani, por entonces subteniente del Batallón 141 de Ingenieros.



En esta causa, el militar que estuvo al frente del Ejército durante parte de la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner está acusado por “encubrimiento y falsedad ideológica”, ya que confeccionó un acta en la cual se daba cuenta que el soldado había desertado.



El otro imputado en este juicio es el ex capitán Esteban Sanguinetti, el oficial salió de patrulla con Ledo el día de su desaparición, y es acusado de “secuestro y asesinato”.



El martes proseguirán, en Santiago del Estero, las audiencias en el juicio Megacuasa IV, en el cual el ex comisario Antonio Musa Azar y el ex mayor del Ejército Jorge D' Amico -condenados en tres ocasiones por delitos de lesa humanidad- figuran entre los acusados.



En ese mismo día y el miércoles, continuará en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, el juicio de la denominada "Causa PC", en la cual se investigan crímenes cometidos contra tres víctimas.



En la misma jornada proseguirá el proceso oral y público por delitos cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada de San Justo, que tiene a 19 imputados por crímenes perpetrados en perjuicio de 84 víctimas.



En tanto que en los Tribunales Federales de San Martín continuarán los testimonios en el juicio por delitos ocurridos durante la represión ilegal a la denominada “Contraofensiva montonera”, ocurrida en 1979 y 1980.



El jueves, continuarán los alegatos en el juicio denominado "Coordinación Federal" compuesto por dos causas por delitos cometidos por integrantes de la esa dependencia.



En Jujuy, continuarán las testimoniales en el proceso que investiga 16 causas acumuladas, entre ellas, los hechos ocurridos en "La noche del apagón" y los sucesos ocurridos el 24 de marzo en Libertador General San Martín y Mina El Aguilar.



En Entre Ríos habrá nuevas audiencias en el Juicio "Céparo" que se sigue al ex policía Atilio Ricardo Céparo, quien en 2016 fue condenado a 11 años de prisión también por delitos de lesa humanidad.



En este proceso oral y público, Céparo está acusado por los casos de tres jóvenes docentes que fueron secuestradas en noviembre de 1976 en Cipoletti (Río Negro); torturadas en Neuquén y trasladas a Paraná, donde estuvieron detenidas en forma ilegal.