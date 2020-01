Se registró un sismo de 5,8 grados en el sur de Puerto Rico

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Un temblor de magnitud 5,8 en la escala Richter se registró hoy en el sur de Puerto Rico y no se produjeron heridos aunque se pidió a las familias que no ingresen a las viviendas afectadas, informó la Red Sísmica local (RSPR),



El sismo, según informó agencia EFE, tuvo lugar las 6.32 (7.32 en Argentina) con una profundidad de 1 kilómetro, detalló la RSPR en su página web.



La distancia del epicentro del temblor fue a 19,91 kilómetros al sur de Guayanilla, a 19,92 kilómetros al sureste de Guánica y 27,62 kilómetros al suroeste de Ponce.



El director interino de la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR), Víctor Huérfano, pidió a las personas que residen en viviendas dañadas por el temblor que se mantengan fuera de las estructuras hasta que se compruebe su estado por personal técnico.



"Tenemos daños y las agencias de manejo de emergencias están trabajando con la situación", sostuvo Huérfano.



"La prioridad es el bienestar y seguridad de la gente en Puerto Rico y las zonas cercanas al epicentro, en especial en los municipios de Guánica, Yauco, Guayanilla y Peñuelas", destacó, tras aclarar que a pesar de la magnitud no hay aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes.



"No tiene características para activación de protocolos de tsunami, aunque las autoridades hacen una evaluación de los daños", dijo.



Huérfano informó a la población del área oeste y suroeste de la isla que habrá réplicas durante el día de hoy y las próximas jornadas.



"Vamos a tener eventos relacionados y probablemente sentidos durante este lunes y los próximos días, así que las réplicas van a seguir durante unos días", sostuvo.



El temblor provocó, además, que el servicio eléctrico quedara interrumpido en varias zonas de la isla.



Viviendas de los municipios de Guánica y Guayanilla, en el suroeste de la isla, quedaron dañadas debido al sismo.