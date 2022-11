Se sortearon los octavos: impresionantes cruces en la UEFA Champions League

Este lunes 7 de noviembre, se sortearon los cruces de los octavos de final de la UEFA Champions League. En las primeras horas del día, en Nyon, Suiza, las noticias repercutieron en todo el planeta, dejando cruces más que impresionantes. La ronda eliminatoria que dará arranque en febrero, y termina en marzo, presentará enormes compromisos. Sin lugar a dudas, los amantes del fútbol verán grandes espectáculos.

Los duelos que más ruido hicieron tras el sorteo son, por un lado, el PSG de Lionel Messi frente al Bayern Múnich, dos candidatos a quedarse con el título. Por el otro, el Real Madrid volverá a verse las caras con Liverpool, quienes ya tienen complejas historias entre ellos. Además, cualquiera de estas dos llaves podría ser una final anticipada, por lo que los fanáticos estarán pendientes de la UEFA Champions League.

Cabe resaltar que el secretario general de UEFA, Giorgio Marchetti, dictó las normas del sorteo y luego comenzó con lo que será la definición de los octavos de final de la competencia más deseada del Viejo Continente. El vigente campeón es Real Madrid, aspirante a defender la corona una vez más. Si bien falta bastante para que se den estos partidos, además que el Mundial está en el medio, los fanáticos no pueden esperar por ver lo que suceda.

Por lo que han informado oficialmente desde la UEFA, se sabe que los octavos de final de la Champions League se llevarán a cabo en febrero y marzo. Las idas serán el 14, 15, 21 y 22 del segundo mes del año, y las vueltas el 7, 8, 14 y 15 del tercero. En la temporada pasada se eliminó la regla de los goles de visitante que valían doble, cosa que se mantiene. Si los duelos culminan empatados, irán al alargue. Tras los 30 minutos, se pasará a los penales.

Así quedaron los cruces de la Champions League

RB Leipzig vs. Manchester City.

Brujas vs. Benfica.

Liverpool vs. Real Madrid.

Milan vs. Tottenham.

Eintracht Frankfurt vs. Napoli.

Borussia Dortmund vs. Chelsea.

Inter vs. Porto.

PSG vs. Bayern Munich.