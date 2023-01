Se supo qué frase de la canción de Shakira habría despertado la crisis entre Gerard Piqué y Clara Chía

A 10 días de lanzamiento de la canción de Shakira, las repercusiones siguen latentes y el escándalo en Barcelona parece no tener fin. Ahora se conoció el desenlace de la historia entre Gerard Piqué y Clara Chía luego del estreno de la cantante colombiana.

Según comentó el programa Sálvame, la frase de la canción que dice 'Yo contigo sano regreso ni que me llores ni me supliques', habría provocado una crisis en la nueva pareja. A partir de ello y de las diversas reacciones que tuvo el ex futbolista a la canción, que no fueron del agrado de Clara Chía, la joven española habría decidido marcharse a casa de sus padres por unos días.

Por la otra parte, Shakira disfruta del éxito de su canción mundial que está atenido. Marcando el 2023 como el año en el que retoma la actividad musical y la hace su prioridad. El desamor y el engaño sufrido por Gerard Piqué, ha inspirado a la artista a volver a componer por lo que además de esta canción publicará un nuevo disco en septiembre. Esta situación podría preocupar al ex futbolista del Barcelona por todo lo que tendría Shakira para decir y comprometerlo tanto en su vida profesional como personal.

El nuevo engaño de Gerard Piqué

Según advirtió Jordi Marti, Gerard Piqué habría recaído en sus hábitos infieles recientemente y habría engañado a Clara Chía con una abogada. El periodista publicó en sus redes una captura de la cuenta de la mujer, llamada Julia, y etiquetó al ex deportista preguntando si la conocía.

La predicción de Mhoni Vidente

Por otro lado, Mohni Vidente advirtió que el futuro de la relación entre Gerard Piqué y Clara Chía Martí pasaría por el registro civil y la joven española conseguiría lo que no logró Shakira: casarse con el ex Barcelona.