¿Se va? Las contundentes palabras de Xavi sobre el presente del Barcelona

En la previa del duelo de este martes 1 de noviembre, Xavi Hernández fue tajante ante la prensa. El mencionado aprovechó unos minutos para analizar el encuentro del Barcelona contra el Viktoria Plzen en la República Checa, el que corresponde al último cotejo de la fase de grupos de la Champions League. Cabe resaltar que los dos equipos están ya eliminados de la máxima competición, pero el "Blaugrana" iría a la UEFA Europa League.

Al comienzo de sus dichos a Marca, Xavi Hernández explicó: "No es un problema de actitud. Son errores nuestros, de madurez futbolística, de saber competir mejor, de afrontar la competición con más fe... es un proceso. El año pasado la sensación es que no nos daba futbolísticamente, y este creo que han sido errores. El grupo era fuerte y no hemos estado a la altura. Pero hemos competido y por eso soy optimista".

"Es pronto para hablar de fichajes. Quedan tres partidos y un mes y medio. Nos sentaremos y miraremos qué podemos fichar. No descartamos nada. Saber competir en momentos justos es importante. No es un tema de estilo. Se refiere a la madurez y sensación de empaque como equipo. Pero esto es porque tenemos muchos futbolistas jóvenes, nos ha tocado el peor grupo en años, decisiones arbitrales, lesiones... no son excusas", agregó el DT de Barcelona.

Xavi y el dolor de quedar fuera de la Champions League

A su vez, Xavi también indicó: "La hemos perdido nosotros. La teníamos en nuestras manos y se nos ha escapado por errores nuestros, también por decisiones arbitrales... Estos fallos nos harán crecer. Ganar, jugar bien, seguir con la dinámica... eso es importante. De cara a los dos partidos de LaLiga, que son trascendentes. Mañana, por prestigio y profesionalidad, hay que salir a ganar. Estoy motivado hasta en un amistoso. Están en el Barça. Son unos privilegiados".

"Están en el mejor club del mundo. Deben demostrar que tienen sitio aquí. Estamos en una situación que no esperábamos, pero esto cada día es un examen. Son unos privilegiados. Deben demostrar cosas: son jugadores del Barça. Creo que todo es una montaña rusa. Y no es así. Cada partido es una historia. Hay que entrar en dinámica positiva. Estamos haciendo buen fútbol y somos protagonistas del juego. No podemos perder la identidad", concluyó.