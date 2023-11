¿Se viene Jon Jones vs. Francis Ngannou? Dana White fue contundente

El CEO de UFC, Dana White, rechazó la posibilidad de una co-promoción con la PFL para organizar la esperada pelea de Peso Pesado entre Francis Ngannou y Jon Jones. Al ser cuestionado sobre esta posibilidad después que el africano incursionara en el boxeo y perdiera ante Tyson Fury, el mandatario de la compañía dejó claro que la pelea debía haberse llevado a cabo en la promoción y que no consideraría unirse con otra organización.

"No estoy interesado en eso", declaró White en la conferencia de prensa posterior a UFC 295. "Intentamos hacer esa pelea. No quisieron hacerlo. Está hecho. Ya no pelea aquí. No me interesa", añadió luego. A pesar de que logísticamente no hay obstáculos para que UFC co-promocione con otras organizaciones, Dana expuso que su empresa está generando ingresos récord por sí sola, con acuerdos millonarios, como el reciente contrato de $100 millones con Bud Light para ser la cerveza oficial de la promoción en 2024.

Además, destacó la pregunta sobre la co-promoción con PFL como "estúpida", subrayando que UFC no necesita asociarse con otras organizaciones para obtener ganancias significativas. "¿Debería co-promocionar con PFL?" cuestionó él mismo. "Tenemos una, dos y tres, las puertas más grandes en la historia del Madison Square Garden, no pueden vender ni una sola puerta. Es una pregunta estúpida. ¿Por qué habría de hacer eso?".

Tajantes palabras de Dana White

"Traté de hacer la pelea aquí. No querían hacerlo pero ¿debería co-promocionar con Bellator o PFL? ¿Por qué debería hacer eso? Usted gana la pregunta tonta de la noche, felicitaciones señor", añadió el jefe de la empresa líder en el mundo de las Artes Marciales Mixtas. Eso, haciendo foco en lo que fue el mítico combate de boxeo entre Tyson Fury y Francis Ngannou.

En cuanto a Jon Jones, programado originalmente para competir en UFC 295 antes de sufrir una lesión, se espera que enfrente al excampeón de Peso Pesado, Stipe Miocic, cuando esté listo para regresar. La opción de "Bonny" para enfrentarse al africano se desvanece, y el excampeón de la categoría explora oportunidades en el boxeo, incluida una posible revancha con Tyson Fury.