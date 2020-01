Secuestraron equipos electrónicos a DJ que organizaba after beach sin permiso en Playa Grande

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Equipos electrónicos destinados a un after beach que iba a realizarse en la zona de Playa Grande de Mar del Plata fueron secuestrados por la subsecretaría de Inspección General, la secretaría de Seguridad y la Policía de la provincia de Buenos Aires, informaron hoy fuentes municipales.



El operativo lo llevó a cabo, ayer a la tarde, personal de la Municipalidad de General Pueyrredón y la Policía Bonaerense con el fin de que se cumpla con las diferentes ordenanzas vigentes y evitar cualquier tipo de disturbios en plena temporada veraniega.



Pasadas las 20, se infraccionaron a 2 personas mayores de edad por violar la ordenanza 17.817, por lo que se les secuestró un ecualizador, tres bafles, un generador de electricidad y un gazebo. Las actuaciones quedaron en manos del Juzgado de Faltas Número 5, según confirmaron fuentes oficiales



"Con los operativos que se realizan buscamos que la gente tome conciencia que el espacio público lo puedan disfrutar todos, pero que los excesos no serán permitidos", dijo el secretario de Seguridad, Darío Oroquieta.



Por su parte, la subsecretaria María Elisa Ferrara aseguró que "la gente toma estas acciones con mucha aceptación, hay reglas que todos debemos cumplir, y nuestra tarea es sancionar a los que no lo hacen".