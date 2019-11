Según la autopsia, la enfermera asesinada en San Nicolás murió degollada

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Daiana Almeida, la enfermera que ayer fue hallada asesinada en la ciudad bonaerense de San Nicolás, murió degollada y no tenía signos de abuso sexual, según estableció la autopsia, informaron hoy fuentes judiciales.



Los médicos forenses de la morgue judicial de San Nicolás determinaron que la causa de muerte de Almeida (30) fue un “shock hipovolémico” como consecuencia de la “herida de arma blanca” que presentaba en el cuello.



Si bien el cadáver fue hallado con el torso desnudo y se sospechaba que la enfermera pudo haber sufrido un ataque sexual, los peritos no detectaron a simple vista signos de abuso, aunque se esperan estudios complementarios.



Los forenses advirtieron en el cuerpo de Daiana una serie de lesiones de defensa, es decir, que intentó cubrirse ante el ataque de su asesino.



En tanto, el fiscal de la causa, Ariel Tempo, quien estuvo supervisando en persona esta mañana la autopsia, ya tiene un sospechoso en la mira y realizó con la policía de San Nicolás un allanamiento.



“No hemos realizado ninguna aprehensión pero tenemos el caso prácticamente esclarecido”, dijo a Télam uno de los investigadores.



Esta mañana, allegados a la víctima informaron que en la causa declaró un vecino que dijo haber escuchado cuando a Daiana "la asaltaban", al tiempo que hay una filmación de una cámara de seguridad en la que se ve cuando una persona con casco a bordo de una moto se acerca a la enfermera, que iba a bordo de un rodado similar, y sigue la marca a su lado.



Para brindar detalles de la investigación, el titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 del Departamento Judicial de San Nicolás, Tempo, dará este mediodía una conferencia de prensa, adelantaron voceros judiciales.



En tanto, familiares, amigos y vecinos de Almeida convocaron para esta tarde, a las 18, una marcha en reclamo de Justicia que se realizará en la Plaza Mitre, situada en el centro de esa ciudad bonaerense y cercana al hospital donde trabajaba la víctima.



"Basta. Que se haga justicia o vamos a hacer arder San Nicolás. Estamos hartas de que nos maten", escribió una allegada a la enfermera tras la convocatoria realizada a través de Facebook.



La enfermera estaba próxima a casarse y tras el hallazgo de su cuerpo circularon informaciones sobre una pelea que había mantenido con su novio antes de desaparecer la madrugada de ayer.



No obstante, dos amigos y la suegra de la enfermera restaron importancia a ello y aseguraron que el hombre está "destrozado" por lo ocurrido.



El cuerpo de Almeida fue hallado en cercanías de una zona conocida como Molino Santa Clara, en el norte de la ciudad de San Nicolás, en el límite con Santa Fe.



Voceros policiales informaron a Télam que Almeida se desempeñaba como enfermera en el hospital San Felipe de San Nicolás y que al finalizar su jornada ayer a la madrugada se retiró de su trabajo a bordo de su moto marca Zanella roja, aunque nunca regresó a su vivienda ubicada sobre la calle Lavalle al 900, por lo que su familia denunció la desaparición a las pocas horas.



Los familiares y amigos de la enfermera habían solicitado la colaboración de la comunidad para que se sumaran como voluntarios en los rastrillajes llevados a cabo por efectivos policiales y fue así que un niño de 11 años encontró la moto de Almeida y dio aviso de inmediato al Sistema de Emergencias 911.



Los uniformados intensificaron los rastrillajes en esa zona y finalmente hallaron el cadáver con el torso desnudo y signos de haber sido ahorcado.