Segunda temporada de "Todo por el juego", los negocios oscuros del fútbol

La producción televisiva española "Todo por el juego", que narra desde la ficción una historia basada en hechos reales y que ilumina la cara oscura del deporte más popular del mundo, sus vínculos con la política y las mafias internacionales, inició su segunda temporada a través de la señal de cable OnDirectTV.



Creada por el argentino Eduardo Sacheri y el español Daniel Calparsoro, que también la dirige, la serie está basada en el libro "El fútbol no es así" de Javier Tebas y Pedro Torrens, inspirado a su vez en hecho reales.



La historia es simple y da marco a un relato policial, donde hay tramas amorosas, intereses políticos, negociados en la construcción de estadios, asesinatos, partidos arreglados, apuestas, la creciente influencia de la mafia rusa, que giran en torno al Club Deportivo Leonés, con fuertes vínculos con la alcaldía local y que acaba de ascender a primera división.



"La trama de esta segunda temporada mantiene una continuidad con la primera, seguimos en León en plena espiral de las intrigas de Mariano Hidalgo (presidente del club) y de la alcaldesa Nuria Ballesteros, que siguen en la cuerda floja. La serie mantiene la tensión desde el principio con el peso de un pasado que regresa con fuerza", destaca en una primera aproximación a este segundo año de de la serie Calparsoro en charla con Télam.



"Lo que sí marca un cambio es el tono, ahora más irónico. En esta temporada hay espacio para el sarcasmo y la ironía, lo que hace que los capítulos se disfruten más. Además, la trama es más rica y suceden muchas más cosas", destacó.



Apuntando al desarrollo de una serie a lo largo de sus temporadas -"Todo por el juego" va por la segunda y ya tiene asegurada una tercera. Calparsoro, aseguró que "desde el punto de vista narrativo, la serie evoluciona dentro de un arco, donde los personajes adquieren vida propia y algunos muestran posibilidades que en un principio no has imaginado; en esta segunda temporada se fortalece la pareja de enemigos íntimos compuesta por Hidalgo y Ballesteros".



Director cinematográfico de filmes "Cien años de perdón" y "Salto al vacío", Calparsoro dialogó con Télam sobre los desafíos de crear una serie en torno del mundo del fútbol y los parecidos y diferencias entre la realidad y la ficción televisiva.



T- ¿Qué tan importante es el personaje que diseña el autor y qué tan importante el actor que lo interpreta?



C-El autor escribe la semilla de un personaje, lo define con sus acciones y diálogos, lo dibuja en su devenir. Después llega el actor y le da vida propia, su forma de moverse, su tempo, su mirada, lo hace existir en imagen. Por último, está el director, que lo moldea, le da pausa, tono, y lo lleva de nuevo a la idea original del autor, pero después de haberse transformado en algo diferente, algo único.



T-¿Cómo es la experiencia de trabajar con un argentino como Eduardo Sacheri en la creación de la serie?



C-La experiencia de trabajar con Eduardo fue una de las más enriquecedoras de mi carrera. Su ingente talento y capacidad de trabajo ha propuesto universos sobre los que navegar, luego yo tomé el timón e introduje mi propia visión alumbrando un mundo diferente al de Sacheri, pero que nacía de él.



T-Hay algo interesante que pone en juego la serie y es esta cara oscura del fútbol, de la cual tenemos noticias de tanto en tanto, ¿ustedes utilizan al fútbol solo como un vehículo narrativo para una serie de tinte policial dramático o nos estamos asomando a algo que efectivamente ocurre?



C-Desgraciadamente los hechos relatados están inspirados en hechos reales y en investigaciones en curso. Pero la serie no es un documental sobre el mundo del fútbol, sino que lo utiliza como vehículo para hablar de unos personajes cuya codicia arrastra por el fango al propio deporte. Si estos personajes existen o no, creo que no soy yo quien debe dar la respuesta. Todo lo que genera ingentes cantidades de dinero es propicio para la corrupción.



T-¿Cómo definiría usted al fútbol como industria del entretenimiento, como negocio y como elemento de la cultura de los pueblos?



C-El fútbol es un universo único que está basado en la pasión y como tal se diferencia de la industria del entretenimiento. El fútbol tiene raíces profundas en la cultura, el fútbol es una válvula de escape, es algo que da sentido a la vida, es un arte, y es, sobre todo, único.