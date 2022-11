Finalmente, se cumplió con lo anticipado por parte de Vialidad Provincial en un intento de evitar más accidentes en uno de los cruces más complicados sobre Ruta 40, en el departamento Pocito. La decisión fue tomada luego de los últimos siniestros viales, uno de ellos con consecuencias fatales en el que tres personas fallecieron en la esquina de Calle 11. Este martes iniciaron con los trabajos de instalación de los semáforos y aseguraron que la próxima semana estarán funcionando.

El pasado 13 de octubre, el titular de Vialidad Provincial, Alfredo Cevallos, confirmó a DIARIO HUARPE la instalación de seis semáforos sobre Ruta 40. En el proceso de licitación el funcionario destacó que se le dio prioridad a la intersección de Calle 11, donde en los últimos meses se registraron un gran número de accidentes viales en el que perdieron la vida.

El cruce fue protagonista de un gran número de siniestros viales. Fotos: DIARIO HUARPE

Este martes, los trabajadores de la empresa FE comenzaron con la instalación de los postes en las cuatro esquinas. Una vez finalizado el proceso, resta la conexión eléctrica y la sincronización para comenzar a cumplir su función. Martín Tejada explicó a este medio que la semana próxima estarán unos días en luz amarilla intermitente, en tanto se hagan los últimos ajustes. "Eran muy necesarios en este cruce, esperemos que no haya más accidentes y que la gente los respete", dijo el operario.

Los semáforos comenzarán a operar la semana próxima. Foto: DIARIO HUARPE

Según lo mencionado por Cevallos, una vez terminada esta obra se comenzará con la instalación de los cinco semáforos restantes, que irán desde Calle 9 hasta la 14, ya que consideran que son los cruces más peligros con los que cuenta el departamento, destacando que las obras no serán suficientes para evitar más muertes. "Es importante insistir en que el semáforo no va a garantizar que no haya accidentes, eso va a estar garantizado por la prudencia de la gente a la hora de conducir", concluyó.