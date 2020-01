Senado reinicia su actividad con las designaciones en el BCRA y la postulación de Rafecas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Senado comienza esta semana su año parlamentario, en el que deberá resolver las designaciones para el directorio del Banco Central y estudiar la postulación de Daniel Rafecas como jefe de los fiscales, mientras aguarda que el Ejecutivo envíe al Congreso los proyectos de ley para modificar los regímenes jubilatorios del Poder Judicial y la Cancillería.



La Cámara alta se mantuvo inactiva las dos primeras semanas de enero, pese a que el presidente Alberto Fernández convocó a sesiones extraordinarias hasta el 29 de febrero.



En una sesión de más de catorce horas antes de Navidad, el Senado sancionó la Ley de Solidaridad Social y luego entró en un receso en el que la mayoría de los legisladores volvieron a sus provincias.



Sin embargo, se espera que esta semana vuelva la actividad en los bloques que conforman la Cámara alta.



Por lo pronto, el jefe de la bancada del Frente de Todos, José Mayans, comenzará a delinear esta semana la estrategia parlamentaria para encarar el trabajo del oficialismo durante las próximas semanas.



Los principales referentes del peronismo trazarán la agenda de la actividad de las próximas semanas en la que se incluye el tratamiento de los pliegos de los nuevos integrantes del directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA).



En diciembre, el Poder Ejecutivo envió al Senado su pedido de acuerdo para conformar quiénes manejarán los destinos de la principal entidad financiera del país.



Durante la sesión del 20 y 21 de diciembre, la Cámara alta le dio ingreso a los diplomas de Miguel Ángel Pesce, postulado para presidir el banco; y de los directores Alberto Zenón Biagosch, Claudio Martín Golonbek, Claudia Berger y Betina Susana Stein, quienes cumplirán su cargo hasta el 23 de septiembre de 2022.



También ingresaron los pliegos del nuevo síndico adjunto del Banco Central, el contador Waldo Farías, y del síndico titular de la entidad, el abogado Marcos Moiseeff.



Una vez que la Comisión de Acuerdos, que estará presidida por la peronista mendocina Anabel Fernández Sagasti, dictamine favorablemente los expedientes de los postulantes, será el Senado de la Nación el que deba brindarles su aval.



De acuerdo con fuentes parlamentarias, ese trámite no sería completado hasta febrero, ya que la Comisión aún debe conformarse, aunque se descarta que el Frente de Todos logrará plasmar la mayoría legislativa que posee en la Cámara alta.



Pesce asumió como titular del Banco Central el 10 de diciembre último por decisión del presidente Alberto Fernández, en reemplazo de Guido Sandleris, el último titular del banco de la gestión de Cambiemos, quien se encontraba allí en comisión ya que no había recibido el aval del Senado.



En tanto, el pliego de Daniel Rafecas aún deberá esperar el tiempo previsto por el decreto 222/03 que regula las postulaciones del jefe de los fiscales federales.



Por ello, la Cámara alta podría debatir en el recinto la postulación de Rafecas a fines de febrero o principios de marzo.



No obstante, el Frente de Todos tendría antes que cerrar un acuerdo con la oposición de Juntos por el Cambio para lograr los dos tercios de los votos necesarios para la aprobación de la propuesta del Poder Ejecutivo.



Algunos representantes de la oposición también se reunirán esta semana para comenzar a debatir una posición unificada sobre la candidatura de Rafecas a la Procuración General de la Nación.



Finalmente, el Senado, igual que la Cámara de Diputados, espera que el Ejecutivo envíe los proyectos de ley para modificar los regímenes especiales de jubilación para judiciales e integrantes del cuerpo diplomático, y para conformar el Consejo Económico y Social.