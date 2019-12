Senadores chilenos aprueba un juicio político contra el ministro del Interior Andrés Chadwick

Los senadores chilenos aprobaron hoy la acusación Constitucional, equivalente al juicio político, contra el ex ministro del Interior de Chile Andrés Chadwick, por "omitir deliberadamente acciones para violar los derechos de las personas", durante la represión desatada en el estallido social en el país, una decisión que constituye una fuerte señal política en medio de la crisis y que implica que el ex ministro no podrá ejercer cargos públicos por cinco años.



Con 23 votos a favor y 18 en contra, los legisladores aprobaron los dos capítulos acusatorios durante una extensa jornada de más de diez horas que concentró la agenda política en el país.



El primero de los capítulos apuntó a la infracción a la "Constitución y las leyes omitiendo medidas eficaces para evitar la violación de los derechos humanos y no haber mantenido el orden público de manera racional".



El segundo apuntó a la infracción de la Constitución "al declarar estado emergencia y haber permitido hechos no contemplados en esta figura, como restringir la libertad de movimiento y reunión en estados de queda, "traspasando los parámetros correspondientes desnaturalizando la medida".



Tras la aprobación de la acusación y con voz entrecortada, Chadwick se declaró inocente y lamentó "muy profundamente las personas que han fallecido, a quienes han resultado heridos, a quienes han resultado abusados en sus derechos humanos y a quienes han sido víctima de la violencia".



Durante la jornada, Chadwick recibió el apoyo del Gobierno, que llamó al Senado a "no pasar la línea" de juicio político "sin fundamentos constitucionales".



La titular de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Karla Rubilar, junto al actual ministro de Interior, Gonzalo Blumel, y el titular de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Felipe Ward, acompañaron al ex ministro durante la sesión en el Senado.