Serán hasta 70.000 los sanjuaninos que se vacunarán en el grupo de 50 a 59 años 

San Juan empezará a vacunar este miércoles a personas de 50 a 59 años sin comorbilidades o que no tengan necesariamente un trabajo considerado esencial o estratégico. Es la primera ampliación de un grupo etario sin restricciones desde que se abrió la vacunación a mayores de 60 y representará un flujo importante de inscriptos.

La directora de Comunicación Social de Gobierno, Sol Bustos, aseguró que el universo total que podría inscribirse es de 70.000 sanjuaninos. Pero también explicó que en los últimos grupos alrededor del 60% se sumó en una primera ola. Si esto se cumple otra vez, en los próximos días serían cerca de 42.000 los sanjuaninos que pedirán un turno para recibir la primera dosis.

Este nuevo grupo, al no tener que acreditar un lugar de trabajo específico o patologías como los menores de 60 con comorbilidades, solo deberán inscribirse con sus datos personales y asistir con el DNI en mano. Se les pedirá nombre completo, número de documento, trámite de DNI, dirección, mail de contacto y teléfono.

Los primeros turnos empezarán a otorgarse a partir del miércoles 9 de junio. Como siempre, se otorgarán según el lugar de residencia en los vacunatorios ya designados en cada departamento.

Bustos explicó que si bien todavía quedan personas de otros grupos que se siguen inscribiendo, el flujo ha bajado y por eso sumaron la nueva franja. Con respecto a los turnos que quedan por otorgar aseguró que se dan dos escenarios para los que siguen esperando. Por un lado, explicó, están quienes se inscribieron "en los últimos días", a quienes les llegará a la brevedad. Por otro, explicó la funcionaria, hay muchas personas a las que ya se les asignó y que no asistieron por diversos factores.

Según la funcionaria, se han encontrado con muchos que cargaron mal sus datos de contacto y por lo tanto no vieron el aviso, otros que tenían mal el nombre o incluso el documento y hasta casos en los que más de un familiar inscribió a la misma persona y luego cambiaron datos, haciendo que el aviso no llegue a quien corresponde. Para solucionar esto, están reforzando el pedido de "controlar a través de la web todos los datos ingresados y si ya tuvieron o no un turno designado", explicó. Para hacer esto deben ingresar a la web https://sisanjuan.gob.ar/vacunacionsanjuan y confirmar en el botón correspondiente.

Mayores de 60, sin necesidad de inscripción para la primera dosis

Bustos confirmó que a partir de este martes los mayores de 60 años ya no deberán pedir un turno para asistir a colocarse la primera dosis. Esto debido a que el grupo ya tiene una tasa de vacunación muy alta y son muy pocos los que quedan por inscribirse.