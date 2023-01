En la provincia de San juan algunas especies están catalogadas como peligrosas o de importancia sanitaria. En nuestro país existen más de 100 especies de estos reptiles que contribuyen al control biológico de las zonas donde se encuentran distribuidas. En el caso de mordedura de cualquier especie de serpiente, no se debe tomar medicamentos, no se debe succionar la herida, ni colocar hielo, ni realizar cortes o quemaduras en la herida. Tampoco se debe correr, ya que hacerlo acelera la circulación sanguínea.

Las recomendaciones son; inmovilizar a la persona y quitar cualquier elemento que produzca ligaduras, como cadenas, anillos, relojes; limpiar y desinfectar la zona de la herida con agua, jabón y antiséptico, beber agua ayuda a mantener el balance hídrico y ayuda a filtrar el veneno por medio del sistema urinario.

Cabe destacar que estas son recomendaciones para realizar primeros auxilios a la persona que sufrió la víctima. De inmediato tiene que ser tratada de forma rápida en un Centro de Salud.

En San Juan están registradas hasta el momento 18 especies de serpientes peligrosas entre ellas podemos encontrar: coral, yarará chica, yarará ñata y cascabel. Además, en el territorio provincial se localizan otras especies como son: la serpiente sapera, falsa yarará o culebra ojo de gato, falsa coral cuyana, boa o lampalagua, culebra listada, culebra ratonera, falsa coral, falsa coral de rombos, musurana o víbora luta y viborita ciega.

Por su parte la famosa cascabel, se distribuye en la franja este de la provincia, suelen verse en territorio de Valle Fértil y parte de Jáchal, mientras que las nombradas anteriormente, se pueden encontrar en todo San Juan.

Desde la Secretaría de Estado y Ambiente, se sugiere tomar algunas precauciones a la hora de realizar actividades recreativas o deportivas en espacios abiertos, principalmente en zonas rurales de la provincia, como utilizar calzado cerrado, evitar introducir la mano en sitios donde pueden anidar estos reptiles como yuyos, leña o huecos.

En cuanto a las recomendaciones para los hogares, es clave mantener la limpieza de los espacios baldíos para evitar la presencia de roedores, principal presa de estos animales. En cualquiera de los casos evitar la manipulación, es decir, no tocarlos, ya que aumenta el riesgo de que la serpiente ataque y provoque una mordida.

En general las serpientes que se encuentran en la provincia no atacan a los humanos si no son molestadas o agredidas, si el animal se encuentra fuera de una vivienda, en su hábitat natural, no debe molestarse y dejarla continuar su camino, las serpientes son parte de la fauna silvestre de la provincia, matarlas es un delito.

En caso de encontrarse dentro de una vivienda se pueden comunicar al número 4305057, Policía Ecológica o al 911, para solicitar el retiro del ejemplar.