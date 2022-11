Shakira confesó un secreto de su relación con Piqué para defenderse ante Hacienda

A cinco meses de la separación entre Shakira y Gerard Piqué, cuando todo parecía calmarse, una nueva información sale a la luz que pone a la ex pareja nuevamente en el foco de los medios. En este caso, fue una declaración de la cantante colombiana ante Hacienda lo que resonó en todos lados.

Shakira enfrenta una situación fiscal en la cual se encuentra defendiéndose. En este contexto fue que confesó una intimidad de su relación con Gerard Piqué que nadie sabía y podría no gustarle al deportista español. Se trata de la inestabilidad en los comienzos de la relación, la cantante declaró que hasta el nacimiento de su segundo hijo la pareja no estaba consolidada y por eso ella seguía tributando fuera del país hasta ese entonces.

A partir del 2015, con el nacimiento del segundo hijo, Shakira se asentó de lleno en Barcelona y desde entonces tributar para dicho país. Es por eso, que ahora se habla de una posible inestabilidad a lo largo de toda la relación que no haya sido del gusto de la artista barranquillera.

Publicidad

El inicio de la relación entre Shakira y Piqué

En 2010 se conocieron Shakira y Piqué, ella con 33 años y el con 23, y a pesar de que a los ojos del mundo estaban completamente enamorados y felices, ahora se pudo conocer que la relación no era como se veía. No obstante, la artista le dedicó un álbum repleto de canciones de amor que revelaban el enamoramiento que sintió desde el primer momento, ¿habrá sido el futbolista el que no quería consolidar la relación?