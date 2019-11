Siciliani contó que Darthés le gritaba violentamente en el set

Otra vez, los focos se posan en Juan Darthés, a quien hace pocos días se le adjudicó un pedido de captura internacional por abuso sexual agravado a la actriz Thelma Fardín. Pero ahora, es otra artista y excompañera quien lo acusó de violento. Se trata Griselda Siciliani quien se animó a confesar el tipo de relación que llevaba con el actor cuando les tocaba ir a grabar Patito Feo.

Allí, la artista interpretaba el papel de pareja de Darthés y confesó que al actor le molestaba su forma de trabajar y hacer humor. “Se trataba de mi primer protagónico. Tenía 28 años y venía del teatro: no era una 'chica de tele', comenzó Siciliani para explicar que no estaba acostumbrada a la pantalla chica y no fue bien recibida por el actor, quien sí poseía larga experiencia en aquel terreno.

Lo cierto es que la actriz no fue con medias tintas al mencionar a revista Gente los desafortunados momentos que le tocaron vivir al lado del artista: “Quería que fuese más de telenovela. Eran pavadas, pero me gritaba violentamente. Claramente era abuso de poder”.

Al respecto, sumó que su decisión para alejarse de él fue retirarle el saludo y dejarle de hablar, sin embargo el martillo de los productores no bajó a su favor. “El corrillo interno fue que yo le hacía desplantes y ahí vino la conflictiva. '¡Uff, está loca es una intratable. El destrato estaba muy naturalizado”, recordó Griselda.

“Llegó un punto en el que tuve que volver a saludarlo, porque ya estaba cansada del 'ay, vos también siempre diciendo que es violento, ¡qué pesada!”, comentó en referencia a los mensajes que corrían en los pasillos sobre ella.

Entre los maltratos de Darthés, el destrato y descreimiento total por parte del cuerpo de grabación, hizo que hasta por un segundo llegue a dudar de su percepción de violencia respecto al actor, dado que todos minimizaban su discurso. Para neutralizar la situación y dejar sin efecto los maltratos de Darthés la bailarina encontró una salida rápida: “Una vez, un chico con el que salía entró al set y lo increpó. Le puso el cuerpo y se cagó todo. No le quedó otra. Hizo falta la intervención de un hombre para que se calmase”, concluyó Siciliani.

FUENTE EXITOINA