Sin Caruzzo ni Colazo en el ensayo táctico de Central

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El técnico de Rosario Central, Diego Cocca, dispuso hoy un ensayo táctico, con miras al equipo que se alistará este sábado frente a Godoy Cruz de Mendoza, por la duodécima fecha de la Superliga, sin las presencias de Matías Caruzzo ni Nicolás Colazo.



En el ejercicio futbolístico desarrollado en el predio de Arroyo Seco, el entrenador 'canalla' apostó, inclusive, a un nuevo esquema táctico y pasó del 4-4-2 a un 4-3-3.



En el bloque defensivo, Miguel Barbieri sustituyó a Caruzzo, mientras que el uruguayo Diego Zabala se movió en el lugar que ocupó Colazo en el partido del martes pasado con Estudiantes de La Plata (0-3).



La formación de Central con la que ensayó hoy el técnico Cocca incluyó a Jeremías Ledesma; Nahuel Molina, Barbieri, Diego Novaretti y Emanuel Brítez; Zabala, Fabián Rinaudo y Leonardo Gil; Ciro Rius, Claudio Riaño y Lucas Gamba.



El plantel 'canalla' practicará mañana, a puertas cerradas, en Arroyo Seco, con miras al partido del sábado a las 17.45, frente a Godoy Cruz, en el Gigante de Arroyito.



El propio Cocca anticipó en conferencia de prensa que dejará el cargo en caso de que la institución rosarina no le gane a su par mendocina este fin de semana.



El entrenador prefirió no responderle al mediocampista Néstor Ortigoza, quien lo cuestionó públicamente por no incluirlo como titular en los últimos encuentros. Al respecto, Cocca manifestó: "No voy a hablar de (Néstor) Ortigoza, no es el momento. Estamos pensando todos en positivo. Queremos ganar el sábado y sobre todo pensar en el equipo, en Central. Vamos a alinearnos todos en ese camino", dijo.