Sindicato de la industria lechera advierte sobre medidas de fuerza

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Consejo Directivo de Atilra a nivel nacional remarcó que “ya están dadas las condiciones para iniciar de manera inminente, la segunda fase de las medidas de fuerzas” y llamó "a todos los trabajadores y trabajadoras que permanezcan en estado de alerta”.



El sindicato le dijo a sus afiliados que ya “serán advertidos respecto del comienzo, modalidad, alcance y duración” de las medidas de fuerza a adoptar ante “la indiferencia, las difamaciones y las mentiras de las cámaras del sector”.



“Dicen que recomponen el salario en un 61% -explicaron en Atilra-; lo que no dicen es que de ese 61%, 2 puntos corresponden al año 2018 y 4,5 son para el próximo año. Pero el porcentaje no es el problema, sino el defasaje que se produce entre el momento en que se conoce la inflación y el momento que se actualiza el salario", explicaron en un comunicado.



"Con absoluta claridad decimos que en un año los lácteos aumentaron un 112%, y de ese aumento el trabajador recibió sólo un 23%, con una inflación que supera el 50% anual", remarcaron.



"No se trata sólo de equiparar los salarios con la inflación, sino en el momento que se concreta. Por eso, sin abandonar nuestra permanente vocación de diálogo, avanzaremos con la segunda fase de la acción sindical proyectada y constitucionalmente tutelada”, finaliza el texto difundido.