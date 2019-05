Sol Pérez reveló con qué actor le gustaría hacer una película erótica

"Me gustaría hacer una película erótica con Diego Ramos. Si tengo que tocar cuerpo, la paso bomba. Me encanta él", dijo la panelista de "Involucrados", América, en el ciclo radial "El show del espectáculo".

Luego la joven aclaró por qué decidió este año no participar del "Bailando". "Es un programa hermoso pero en la vida siempre hay facetas. Si me llamaban lo hubiese pensado. Pero quería ir por otro lado", expresó. "Cuando te encasillás después es difícil salir. Está bueno ir rotando hacer cosas distintas y darle descanso a la gente porque no quiero que me encasillen como mediática", argumentó.

"El Bailando me enseñó y ayudó, ahora quiero ir por el lado periodístico, la conducción. El medio es complicado para las que nos gusta sacarnos fotos más sexies", concluyó.

Fuente: Primicias Ya