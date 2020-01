Sol Pérez y su experiencia teatral: "Quién te dice que me empiece a gustar más la actuación"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La presentadora de televisión y modelo Sol Pérez se estrena como protagonista en la comedia "20 millones" que encabeza Carmen Barbieri en Mar del Plata y fruto de esta nueva experiencia deslizó que quizás, ante el nuevo desafío, le "empiece a gustar más la actuación que estar en la tele".



Pero, mientras tanto, Sol no descuida su faceta televisiva y este verano también es parte de “Más tarde que temprano” (Net TV) y está a cargo de los móviles de “Involucrados” (América).



“Estoy muy feliz por estar pudiendo hacer una comedia divertida para toda la familia”, comentó Pérez durante una entrevista con Télam enfocada en la temporada teatral de verano que la tiene sobre tablas.



Acerca de su rol en esta iniciática experiencia en la comedia teatral, Sol señaló sin ocultar su satisfacción que “interpreto un personaje que es protagónico, tiene carácter y tiene sus momentos”.



La chica que irrumpió en los medios para quedarse, tiene solo 26 años. Lleva una amplia trayectoria en la pantalla chica, donde se impuso desde su belleza, espontaneidad y carisma.



En ese tránsito por la pantalla chica, la bonaerense mostró el estado del clima en el noticiero “Sportia” en TyC Sports en 2016 y luego devino en concursante del certamen Bailando por un sueño de “ShowMatch” (eltrece). Hoy, cuando vive un momento de plenitud tanto en el plano laboral como en el personal, la rubia analizó que “todos los trabajos te dan la posibilidad de desafiarse a uno mismo, de poder progresar”.



“Para este año que viene -avisó- estoy llena de nuevos proyectos, si bien a mi me encanta la conducción y quiero trabajar de eso, quién te dice que me empiece a gustar más la actuación que estar en la tele”, desafió enigmática.



En cuánto a cómo vive la experiencia de trabajar con una figura de la talla de Barbieri, indicó: "Es un placer y un golazo. Es algo mucho más exigente que lo ya había hecho junto a ella en 'Magnífica', 'Nuevamente juntos' y 'Siempre juntos'”.



Si bien había estudiado teatro “durante un tiempo corto” y luego dejó para abocarse a incursionar en la televisión, para Sol este trabajo es un nuevo desafío que encara custodiada por quienes definió como “excelentes compañeros”.



En “20 millones”, que se presenta en el Atlas de Mar del Plata, la joven se luce con un personaje que dice que a los 18 años se convirtió en mujer y en la primera escena aparece vestida de boy scout.



Se trata de una comedia clásica de enredos, cuya trama principal es la lucha por una herencia de 20 millones de dólares. El guión fue escrito por Sebastián Almada, quien además actúa y dirige la obra en la que también toman parte Alberto Martín, Marcelo de Bellis y Mónica Farro.



Barbieri interpreta una multimillonaria que busca a su hijo para legarle su fortuna de 20 millones de dólares. Todos los que la rodean tratarán de hacerse pasar por ese hijo que dejó hace años. Hasta el personaje de Martín querrá demostrarle ser hijo suyo, pero la sorpresa vendrá de la otra protagonista de la obra: Sol Pérez, quien también buscará adueñarse de esos millones.



Además de la televisión y su temporada en teatro, Pérez tiene una cuenta de Instagram, donde ostenta 4,5 millones de seguidores. Allí comparte fotos de sus exigentes rutinas de ejercicio para mantener su contorneada figura, además de mostrar imágenes de su día a día. La primera foto que subió a la cuenta es del 1 de enero de 2014, cuando tenía 20 años.



Además de su gran momento laboral, Sol se muestra en las playas marplatenses con su pareja, Guido Mazzoni, su personal trainer, junto a quien confesó que "sentimos que podemos proyectar".