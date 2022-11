¡Sorpresa! El gigante de la Premier League que está en venta

En las últimas horas, un club de la Premier League quedó en el centro de las miradas. Siendo de los mejores del mundo en el presente, hay cosas que no pueden solucionar. Queriendo ser cada vez más protagonistas, la institución del fútbol inglés fue puesta a la venta. Fenway, grupo propietario del Liverpool, dio a conocer que escucha ofertas para vender acciones en un comunicado, siendo furor con el elenco que adquirió en 2010.

Cuando fue consultado por la agencia The Associated Press sobre la chance que el Liverpool se ponga a la venta, FSG no escondió nada y destacó que consideraría abrirle las puertas a nuevos accionistas. "FSG frecuentemente recibe expresiones de interés de terceros que buscan convertirse en accionistas del Liverpool. FSG ha dicho previamente que, bajo los términos y condiciones correctas, consideraríamos nuevos accionistas si fuera en el mejor interés del Liverpool como club", comunicaron.

Por otro lado, FSG no sólo es el propietario del Liverpool, ya que también tienen en su poder a los Boston Red Sox de la MLB, y distintos medios de comunicación. Desde que arribó en 2010, más allá de quedarse con distintos títulos, pudo hacer las reformas a nivel institucional que buscaba. De hecho, busca aumentar la capacidad a 61.000 espectadores en el Anfiel Road para el verano europeo que se aproxima.

La Premier League quiere ser cada vez mejor

"FSG sigue plenamente comprometido con el éxito del Liverpool, tanto dentro como fuera del campo", expusieron también. Con estos dueños, Liverpool volvió a quedar claramente como una de las máximas potencias del fútbol en todo el mundo. Incluso, se consagró con su primer título de la Premier League tras 30 años en el 2020. Con Jurgen Klopp, se anotaron la Champions League, el Mundial de Clubes, la Copa de la FA y la Copa de la Liga desde que arribó en 2015.

Con respecto a las complicaciones que han demostrado siempre ante el Manchester City, el propio Klopp informó hace pocas semanas: "Nadie puede competir con el City en eso. Tienes el mejor equipo del mundo y consigues al mejor delantero (Erling Haaland) en el mercado. No importa el precio, lo haces... ¿Qué hace el Liverpool? No podemos operar como ellos. No es posible". ¿Quién se hará cargo ahora?