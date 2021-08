Sospecha Delta: San Juan espera hace dos semanas el resultado de una muestra que mandó al Malbrán

Pensaban que el procesamiento sería rápido, pero todo se demoró. San Juan envió hace dos semanas una muestra clave al Instituto Malbrán en Buenos Aires, aunque todavía no recibió el informe. Se trata del antígeno que le realizaron al sanjuanino que llegó desde Estados Unidos. La repuesta es muy esperada debido a que el hombre vino desde el extranjero y dio positivo de coronavirus en el séptimo día de aislamiento lo que podría significar alguna injerencia de una mutación viral en la geografía local. La preocupación está puesta en que sea la Delta, una de las más contagiosas del mundo.

En Salud Pública indicaron que al día de la fecha no recibieron la respuesta formal por medio del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA). Fuentes del organismo sanitario dijeron a DIARIO HUARPE que no pueden asegurar que se trate de una variante del Covid-19, esto por su condición de viajero, ni tampoco pueden establecer – en caso de comprobarse – cuál es la que tuvo. Sin embargo, no descartan que el sanjuanino haya tenido la enfermedad original, es decir, aquella que apareció en China a finales del 2019.

Las autoridades explicaron cómo fue el proceso para enviar la muestra a la secuenciación genómica. Primero el hombre arribó desde Estados Unidos con una PCR negativa. Abordó el vuelvo y al desembarcar en Ezeiza le hicieron un antígeno que también arrojó no detectable.

El sanjuanino fue trasladado a la provincia y quedó en aislamiento en un hotel. Allí recibió los controles periódicos y en el séptimo día (3 de agosto) lo hisoparon dando positivo. El testeo arrojó una carga viral muy baja, por lo que temen que haya sido este el problema para la secuenciación en el Instituto Malbrán.

Al otro día remitieron esa prueba al organismo bonaerense. El aislado fue controlado tanto en el día diez como en el doce y las PCR determinaron que fueron negativas. Desde Epidemiología autorizaron el alta médica del hotel.