IMPORTANTE NOTA DEL EDITOR Si sufrís violencia de género podés llamar al 144 o a la Comisaría de la Mujer al 4281589.

Fue a los 18 años cuando Verónica se casó y un año después comenzó su calvario en el que abundaron los insultos, golpes y hasta amenazas de muerte por parte de quien fue su marido, todo esto con sus hijos en medio. Actualmente tiene 21 años y pudo superar lo que vivió. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se animó a contar su historia para que otras víctimas sepan que, a pesar de que será difícil, podrán salir adelante.

Los problemas en la pareja de Verónica comenzaron cuando ella tenía 19 años, aseguró que hubo un momento en que la situación se “desbordó” ya que el hombre se iba de la casa en la que vivían, la de sus padres, y volvía a los dos o tres días. “Hubo un día que llegó tomado y me pegó, también hubo violencia verbal que se termina haciendo algo psicológico, son palabras que uno no se las olvida nunca, me decía que era una inútil, que no servía, que no era suficiente como madre”, recordó la mujer.

Verónica aún recuerda la pelea por la cual ella decidió no callarse más, fue una en la que su esposo la empujó cuando estaba alzando a su hija, de 2 años, y ambas cayeron al piso. Ese fue el límite y el hecho por el cual decidió denunciar ante la comisaría. Luego de esto su marido la corrió del hogar por lo que se fue a la casa de su madre y posteriormente a la de su hermana, posteriormente, se quedó un refugio para mujeres víctimas de violencia de género, donde reside actualmente junto a sus hijos de 3 y 2 años.

Cuando vivía en la casa de sus familiares hubo un violento episodio, quien fue su marido volvió porque quería ver a sus hijos y la amenazó de muerte. “Me dijo, `si yo te tengo que matar, te voy a matar´”. También, se dirigió a la madre de la joven: “´Yo lo que digo lo hago así que no se asombre cuando tenga a su hija en un cajón´”, contó.

En el refugio en el que reside cuenta con ayuda psicológica que fue lo que la ayudó a salir adelante. De igual manera, aún vive con miedo: “El pánico hoy en día lo tengo, el miedo siempre está pero yo peleo por mis hijos”, aseguró la joven. Son sus pequeños el motor para salir adelante, la fuerza que la empuja a seguir a pesar de los violentos hechos que vivió. Cuando ella había comenzado nuevamente su vida volvió su marido para tratar de arreglar la relación pero ella tiene algo en claro, “el que pegó una vez va a pegar dos”, razón por la que está decidida a no regresar a esa relación.

