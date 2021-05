Suben a un cerro para buscar internet, la realidad de los alumnos de Balde del Rosario

Hace un año, las madres de los estudiantes de la localidad Balde del Rosario tenían que recorrer unos 20 minutos en moto por una huella colmada de arbustos y piedras. Sólo a través de ella podían llegar hasta la puerta de la escuela José Ignacio Fernández de Maradona a la que asisten sus hijos y descargar la tarea de los chicos. Sólo ahí había señal de internet. Sí, había, porque este año los habitantes de ese pueblo que está en Valle Fértil, a 46 kilómetros de la cabecera San Agustín, tampoco tienen conectividad ahí.

Las clases virtuales del 2020 fueron complicadas, pero este 2021 la presencialidad trajo algo de tranquilidad para las mamás de los estudiantes de esa escuelita. No obstante, con el confinamiento las clases online volvieron a activarse y la problemática resurgió.

Ante esta situación, a los chicos sólo les queda una alternativa: recorrer algunos kilómetros, abrigados debido a las bajas temperaturas, y escalar un cerro la altura suficiente hasta encontrar señal. Esto lo hacen cargados con mochilas y cuadernos para poder enviar los deberes desde allá arriba.

En la localidad no tienen internet. Foto: gentileza.

“El año pasado fue muy complicado, pero por lo menos mis niños salían hasta la puerta de la escuela y podían bajar las guías, ahora se agudizó el problema porque cuando volvimos en marzo nos dimos cuenta de que ni siquiera en la puerta de la escuela hay internet”, cuenta a DIARIO HUARPE la docente de Nivel Inicial, Patricia Fernández.

Patricia actualmente tiene una sola alumna, Agostina, con quien poco puede comunicarse, por eso está preocupada. En el Nivel Primario y el Secundario hay más estudiantes que generalmente suben juntos al monte a realizar y enviar las tareas. Antes también subía la mamá de Agostina, pero ahora está con un cuello ortopédico por un problema de salud así que envía a su hijo mayor con la niña.

“Es un teléfono descompuesto porque le mando mensajes y me contesta a las horas o a los días”, dice la docente.

Actualmente los maestros de ese establecimiento educativo están evaluando la posibilidad de que alguna persona les acerque las guías para no complicar tanto a los papás. No obstante, admite que no será lo mismo porque los alumnos van a seguir sin poder enviar de forma virtual las resoluciones así que no se podrá evaluar el proceso de avance.

Los alumnos no son los únicos afectados

“La comunidad está pidiendo por favor que arreglen esta situación, es de vital importancia porque hay gente que vive del turismo en Balde del Rosario”, comenta Patricia.

Si bien actualmente el turismo está suspendido, este panorama lo viven ahí hace tiempo así que se ven muy perjudicados, principalmente, porque las redes sociales son fundamentales para promocionarse y no las pueden utilizar sin internet.

Además, hay habitantes que tienen a sus hijos estudiando y viviendo fuera del pueblo y no pueden comunicarse con ellos. Tampoco pueden hacer trámites siendo que la mayoría actualmente se realizan online.

Una paradoja

En la escuela José Ignacio Fernández de Maradona el Ministerio de Educación equipó las aulas con tablets y computadoras, pero poco se pueden utilizar debido a la conectividad.

Dentro del establecimiento la señal va y viene. A veces tienen, a veces no. Si bien, los equipos tecnológicos están equipados con juegos y programas, hay ocasiones en las que es necesario buscar información en internet y no siempre pueden hacerlo. Incluso, en la puerta de la institución ya no hay señal.