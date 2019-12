Subió el precio del petróleo

El precio del petróleo de Texas (WTI) cerró hoy con una suba de 0,48% hasta US$ 61,22 el barril, y el Brent, de referencia en Europa, avanzó 0,50% hasta US$ 66,52 en el mercado de futuros de Londres.



En Nueva York (Nymex), los contratos de futuros de WTI para entrega en enero sumó US$ 0,29 respecto a la sesión previa.



En tanto, el crudo del Mar del Norte concluyó en el International Exchange Futures con un incremento de US$ 0,33.



El aumento del valor del petróleo en los principales mercados internacionales reaccionó positivamente al acuerdo comercial preliminar entre Estados Unidos y China, y a la baja de los inventarios de crudo en EE. UU.