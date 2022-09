"Superman sanjuaneeño": la respuesta de los mendocinos 

El actor Rodrigo Casavalle, es el encargado de personificar al superhéroe que habla en sanjuanino. El hombre llegó hasta un programa de la televisión mendocina, para presentar parte de su show, en el que representa a más de un personaje del mundo del comic. Tras la publicación de DIARIO HUARPE, la producción del artista se puso en contacto con este medio, para aclarar que nunca existió intención de ofender a nadie con la presentación.

"Lejos está Superman sanjuanino de ser una burla, o una crítica a San Juan, o al acento. Entiendo que si no vieron el espectáculo, sacado de contexto, puede malinterpretarse. Pero todo lo contrario, de hecho, estamos bastante en contra del fomento de la falsa pica qué hay entre Mendoza y San Juan, nosotros amamos San Juan y tenemos muchos amigos allá", dijo Sofia Silva, productora.

Publicidad

Tras la publicación, las redes sociales mostraron su postura frente a la performance y las opiniones fueron divididas. Muchos lo tomaron con humor y se sintieron orgullosos de que se hable de San Juan y otros tantos, no consideraron que se trate de humor imitar la tonada sanjuanina. "Todos los personajes del show son de un lugar y todos tienen chistes o juegos de palabra vinculados a ese lugar. Él dice que cae en el límite entre Mendoza y San Juan, no hay ninguna alusión ofensiva al lugar y mucho menos al tono. Todos los personajes tienen una forma diferente de hablar, respetada y no en burla", aseguró la productora.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

A su vez, agregó que "estoy segura de que si ven el espectáculo van a darse cuenta de que es un humor sano, y que está más cerca de ser un “homenaje” que una crítica. Superman es el personaje más querido de todos. La gente de San Juan le firma cosas hermosas en redes. No usa palabras y formas clichés, solo el acento. Cómo te digo, el humor está en sus anécdotas y en su construcción", concluyó la joven.