Mendocinos se burlaron de San Juan con el "Superman sanjuaneeeño"

Algunos lo tomarán con humor, otros sentirán que es ofensivo. Lo cierto es que la tonada sanjuanina una vez más volvió a ser viral gracias a un video de la plataforma Tik-Tok en donde se puede ver al superhéroe de la provincia contando una anécdota de cómo llegó a este planeta y justo le tocó "caer" en San Juan.

Así como ya existe el emblemático Hombre Araña que se pasea en las diferentes líneas de colectivos acompañado de su guitarra, San Juan sumó un nuevo superhéroe a su liga. El "Superman sanjuanino", apareció en un programa televisivo en la provincia vecina de Mendoza para contar cómo fue que sus papás decidieron enviarlo a la tierra y caer en el santuario de la Difunta Correa.

"En mi planeta no se podía estar por el nivel de contaminación, entonces el papi y la mami me pusieron en una navecita y con tanta suerte y vine a caer en la montaña de botellas de la Difunta Correa", fue la respuesta del personaje representado por Rodrigo Casavalle, cuando los conductores del programa Para Todo hicieron mención a su "tonadida rara".

La presentación del cómico continuó con las anécdotas de cómo es su vida en la provincia y siempre usando palabras propias del sanjuanino. "El papi me levantaba a cualquier hora porque tiene una gomería en la ruta y me llamaba a mí para que le levante el camión y le levante las ruedas, y fue la mami la que me grito claken", contaba Rodrigo, imitando a la perfección la tonada.