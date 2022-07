Esta semana, Defensa al Consumidor aplicará una dura multa económica a un supermercado que está en San Juan debido a que tienen productos que en góndolas tienen un precio y en la caja cobran otro distinto, generalmente, más caro.

Se trata de Chango Más, ya que los visitaron entre oportunidades, una vez al de Chimbas y dos al de Rawson, y en todas las ocasiones encontraron la misma infracción.

La primera vez sacaron ocho productos expuestos al azar y en dos no coincidían los precios. A los días, se volvió a hacer una recorrida por otro local de la misma empresa y se hizo el mismo procedimiento, pero esta vez con quince productos y uno no coincidía con el monto de góndola. Fueron una tercera vez y pasó lo mismo, de quince productos seleccionados al azar, uno no coincidía.

En cada una de esas situaciones les labraron actas de infracción y le dieron a la firma cinco días hábiles para que contesten y hagan su descargo para argumentar los motivos del accionar.

“Dijeron que es la primera vez que les pasa esto y que tienen más de 10.000 productos por eso se les pueden haber pasado algunos”, informó a DIARIO HUARPE el titular de Defensa al Consumidor, Juan Gabriel Sancassani.

Ahora, un asesor letrado se está encargando de evaluar esos descargos y determinará si hay o no o sanción económica, pero todo indica que sí la efectuarán para que no sigan actuando con el mismo accionar.

Ante esta situación, a Chango Más lo sancionarán con una multa económica de la cual aún no dieron a conocer el monto, debido a que primero deben notificar al comercio y luego lo pueden difundir. No obstante, ya se sabe que puede variar entre los $500.000 y los $5.000.000.