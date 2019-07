Susana Giménez contó cómo fue el episodio violento que vivió con Monzón

Este domingo regresa a la pantalla y con el reciente estreno de la serie del boxeador, Susana Giménez contó todo sobre cómo fue la noche en la que Carlos Monzón la golpeó.

El violento episodio ocurrió en Nápoles, en la década de los años 70. "Se dijeron muchas pelotudeces al respecto, como que me pegaba seguido, así que dejémoslo claro: me pegó esa noche en Italia, fue horrible", dijo la diva.

"Me dejó un ojo negro", manifestó Susana. En aquella época, ambos filmaban una película ("Il conto e chiuso", traducida como "La cuenta está saldada").

"Estaba celoso por Luc Merenda, un actor francés que trabajaba en la peli. El pobre tipo tuvo la desgracia de venir a saludarme a mi roulotte, que es como una casa rodante. Estuvimos hablando un minuto, te lo juro. Y Carlos lo vio bajar. Y cuando vi que lo vio dije ‘Chau, listo’. Era un enfermo de los celos", detalló la conductora.

"Esa noche había una fiesta y yo no quise ir porque sabía lo que iba a pasar. Cuando volvió al hotel estaba totalmente en pedo y agresivo. Empezamos a discutir a los gritos, me fajó y salí corriendo de la habitación. Recuerdo que en el pasillo caí en los brazos de su guardaespaldas, Gino, que me supo contener", agregó.