Los medios italianos, encabezados por DNA Bomber y La Gazzetta dello Sport, aseguraron que la actriz Sydney Sweeney y el futbolista Christian Pulisic estarían iniciando un romance.

Pese a la repercusión de la noticia, no existen pruebas fotográficas del vínculo ni confirmaciones oficiales por parte de las celebridades. La intérprete de 27 años terminó hace poco su compromiso con Jonathan Davino, aunque recientemente fue captada a los besos y acaramelada con el polémico empresario Scooter Braun,.

Pulisic, de 26 años, es apodado "Captain America" y brilla como extremo en el AC Milan, club al que se unió en 2023. Nacido el 18 de septiembre de 1998 en Hershey, Pensilvania, el deportista —vinculado el año pasado con la golfista Alexa Melton— fue el estadounidense más joven en marcar en la Bundesliga y la Champions con el Borussia Dortmund. Tras ganar la UEFA Champions League en 2021 con el Chelsea FC, el líder de la selección participó en varias Copas Oro y en el Mundial de Qatar 2022,. En dicha competencia, el atacante anotó el gol decisivo frente a Irán que permitió la clasificación a octavos de final.