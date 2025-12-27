El mundo del espectáculo se encuentra conmocionado ante las crecientes versiones que indican que la cantante Taylor Swift, de 36 años, estaría esperando su primer hijo junto a su prometido, el jugador de los Kansas Chiefs, Travis Kelce.

Según diversos reportes que han cobrado fuerza en las últimas horas de este 2025, la pareja —que lleva dos años y medio de relación— estaría lista para dar este paso fundamental.

La noticia surge apenas unos meses después de que anunciaran su compromiso el pasado 26 de agosto, con una boda proyectada para el 13 de junio de 2026 en Watch Hill, Rhode Island.

En medio de estas especulaciones, Swift ha confirmado que no tiene planes de realizar giras para su álbum “The Life of a Showgirl”. Al respecto, la artista aseguró que “está enfocada en otros proyectos” y admitió que “se siente cansada de las presentaciones en vivo”.

Por otro lado, la situación profesional de Kelce también alimenta los rumores de un cambio de vida familiar. El deportista ha registrado una de sus temporadas con peor rendimiento en la NFL, lo que ha llevado a expertos a especular sobre el ocaso de su carrera. Con tres anillos de campeonato obtenidos, su avanzada edad para el deporte sugiere un posible retiro para enfocarse plenamente en su nueva familia.