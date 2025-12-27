Por tercer año consecutivo, River Plate se ubicó en lo más alto del ranking de clubes con mayor convocatoria de público en el mundo, consolidando su capacidad de atraer espectadores en los estadios por encima de históricos clubes de Europa y otras regiones. El informe que elaboran plataformas especializadas en estadísticas de asistencia refleja la fuerte presencia de hinchas en cada partido de local y fuera de casa.

River lideró la tabla con una cifra de asistencia promedio que superó a la de otros gigantes del fútbol mundial, destacándose no solo por la cantidad de espectadores, sino también por la fidelidad de su público a lo largo de toda la temporada. El Monumental volvió a ser un escenario donde la apasionada hinchada millonaria marcó la diferencia en cada presentación.

La segunda posición en el ranking fue para otro club de gran convocatoria, seguido de instituciones europeas tradicionales que también sumaron cifras importantes, aunque por debajo de las registradas por River. Este liderazgo sostenido por parte del club argentino resalta la vigencia de su masa societaria y la fuerza del apoyo popular dentro y fuera del país.

El análisis tiene en cuenta asistencias promedio por partido durante toda la temporada y ubica a River por encima de equipos que participan en competiciones de alta proyección mundial, lo que pone de manifiesto la fortaleza del fútbol sudamericano en términos de enganche con la afición, a pesar de la enorme influencia comercial y mediática del fútbol europeo.

Este hito reafirma el peso específico de River Plate en la escena global del deporte, donde el club argentino no solo compite en el plano futbolístico, sino también en el terreno de la pasión popular y la capacidad de convocatoria masiva. Los resultados del ranking son celebrados por los dirigentes y aficionados, que ven en este reconocimiento una confirmación del impacto cultural y social del club.

Con este nuevo liderazgo, River sigue marcando tendencia en el mapa del fútbol mundial, consolidando una posición que hasta ahora ningún otro club argentino ha podido alcanzar de manera sostenida.