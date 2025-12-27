Ante la actual ola de calor que afecta a gran parte del país y provoca una mayor demanda en la red eléctrica, muchos hogares buscan alternativas para mantener frescos los ambientes sin depender exclusivamente del aire acondicionado o de ventiladores al máximo, que aumentan el consumo de energía y pueden no ser suficientes.

Una de las primeras recomendaciones es bloquear la entrada de calor directo por las ventanas. Cerrar cortinas, persianas o utilizar cortinas térmicas durante las horas de mayor sol ayuda a reducir la temperatura interior de la vivienda, evitando que los rayos solares calienten los ambientes de forma directa.

Además, es aconsejable optimizar la ventilación natural aprovechando las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde, cuando las temperaturas son más bajas. Abrir ventanas en extremos opuestos de la casa puede generar una corriente cruzada que renueva el aire interior y disminuye la sensación térmica.

Otra estrategia útil es minimizar el uso de artefactos que generen calor en el interior de la casa, como hornos, cocinas o luces muy potentes durante las horas más calurosas. Elegir cocinar al aire libre o preparar comidas frías puede ayudar a mantener los espacios más frescos.

El uso de textiles ligeros también influye en la percepción térmica: sábanas, fundas y tapices de algodón o lino permiten una mejor circulación del aire y absorben menos calor que los materiales sintéticos. Colocar paños húmedos o cortinas mojadas también puede crear un efecto refrescante cuando el aire pasa sobre ellos.

Si se utiliza aire acondicionado, especialistas recomiendan ajustar el termostato a una temperatura moderada, que permita confort sin exigir al máximo al equipo. Asimismo, combinar su uso con ventiladores en puntos estratégicos puede ayudar a distribuir el aire frío de forma más eficiente y reducir el consumo energético.

Finalmente, mantener una buena hidratación y hábitos de vida frescos dentro del hogar complementa estas medidas: evitar actividades físicas intensas en ambientes cerrados, usar ropa ligera y tomar abundante agua colaboran con la sensación de bienestar durante los días de calor extremo.

Con estas prácticas simples, es posible hacer frente a las altas temperaturas y mejorar el confort en el hogar sin depender únicamente de la tecnología y reduciendo el impacto en el consumo de energía.