Tablado pasa sus últimos días preso sin visitas y en el pabellón evangelista del penal de Campana

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Fabián Tablado, el preso que en 1996 asesinó de 113 puñaladas a su novia Carolina Aló, está alojado en el pabellón evangelista de la Unidad 21 de Campana, donde no estudia ni trabaja y solo recibe, aunque de manera esporádica, la visita de su madre.



Fuentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) informaron a Télam que Tablado tiene buena conducta y pasa sus últimos días en prisión en el sector donde están alojados los evangelistas.



"Se lo ve tranquilo pero avejentado", dijo a Télam un vocero penitenciario al hacer referencia al femicida que actualmente tiene 43 años y pasó más de la mitad de su vida tras las rejas, ya que está detenido desde el día crimen, el 27 de mayo de 1996, cuando tenía 20.



La misma fuente contó que "ahora Tablado no está estudiando ni trabajando, pese a que en su momento trabajó en algunos talleres y hasta estudió la carrera de Derecho".



En cuanto a las visitas, las fuentes revelaron que actualmente no recibe a nadie, "salvo a su madre, aunque de forma muy esporádica".



"Hasta hace dos años su madre lo visitaba con más frecuencia y venía con sus hijas mellizas que ahora deben tener 11 años", indicó el vocero al hacer referencia a las hijas que Tablado tuvo con una pareja con la que, estando preso en el penal de Florencio Varela, se casó en 2006.



Las fuentes agregaron que no cuenta con ningún beneficio ya que las salidas transitorias que alguna vez gozó se terminaron cuando en 2013 volvió a ser condenado por amenazar justamente a la madre de sus hijas, momento en el que le fijaron una pena única de 26 años y seis meses de prisión, que debería terminar a fines de 2022.



Sin embargo, tal como informaron esta mañana a Télam fuentes judiciales, desde el SPB señalan que el legajo penitenciario de Tablado también confirma que la pena le vence el 28 de febrero próximo, es decir, dentro de 86 días.