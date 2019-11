Taiwán, México y la UE los principales beneficiarios de la guerra comercial entre EEUU y China

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La guerra comercial entre China y Estados Unidos provocó una caída del 25% en las exportaciones del gigante asiático al país del norte y se tradujo en un aumento de las ventas de Taiwán, México y la Unión Europea a compradores estadounidenses en el primer semestre de 2009, según un estudio publicado hoy por la ONU.



El reporte, elaborado por la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), calcula que el conflicto arancelario causó a China unas pérdidas equivalentes de 35.000 millones de dólares en exportaciones a Estados Unidos.



Las pérdidas para China se tradujeron en una diversificación del comercio exterior estadounidense, que aumentó sus importaciones de Taiwán en 4.200 millones de dólares extras, mientras que las mexicanas crecieron en 3.500 millones y las de la Unión Europea en 2.700 millones.



El sector exportador más beneficiado en Taiwan fue el de maquinaria de oficina y equipos de comunicación, mientras que en México creció la demanda de productos agrícolas así como el equipamiento de transporte y eléctrico y en la UE subieron las ventas de maquinaria en diversos campos.



Otras economías beneficiadas por la batalla comercial fue Vietnam, con 2.600 millones más de ventas a Estados Unidos, seguidos de lejos por otras naciones del sudeste asiático, Corea del Sur, Canadá e India.



En China, en tanto, el sector más perjudicada fue el de maquinaria de oficina, que tuvo una caída del 55% equivalentes a 15.000 millones de dólares.



Pero no todas las pérdidas beneficiaron a terceros países, ya que el estudio calcula que de ese total de 35.000 millones de caída de ventas para China, unos 14.000 millones se perdieron o "beneficiaron a productores estadounidenses".



El informe de la ONU no analizó el impacto de la guerra comercial en el mercado chino, aunque supone que es similar al de Estados Unidos, donde las perdidas se trasladaron a los bolsillos de los consumidores y los exportadores mientras que las ganancias fueron para para terceros países exportadores.



El informe concluye que la batalla está "dañando económicamente a ambos países" y que los consumidores son los que se están llevando la peor parte, ya que la caída del comercio bilateral se ha traducido en precios más altos, según recoge la agencia de noticias EFE.



"Los resultados del estudio han de servir de advertencia para todos, ya que esta guerra no sólo está dañando a los principales contendientes, sino que está comprometiendo la estabilidad de la economía global", alertó la directora de comercio internacional de UNCTAD, Pamela Coke Hamilton, al presentar el informe.



Esta mañana, el presidente de China, Xi Jinping, criticó el proteccionismo económico y evaluó que el mundo debe caminar hacia un mercado global.



"No hay un solo país que pueda resolver por sí mismo las dificultades que enfrenta el desarrollo de la economía global", afirmó el mandatario en el discurso inaugural de la Expo Internacional de Importaciones de China (CIIE).



El informe de la ONU llega en medio de un intervalo en las negociaciones comerciales entre Washington y Beijing, que iban a reanudarse este mes en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Chile, pero la cumbre fue suspendida por las protestas antigubernamentales que tiene lugar desde hace tres semanas en el país sudamericano.