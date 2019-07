Tamara Pettinato habló sobre la situación de su hermano: "Felipe tiene una adicción"

La internación de su hermano hizo un quiebre en la panelista de Cortá por Lozano, el ciclo de Verónica Lozano en Telefe. Tamara Pettinato habló a corazón abierto sobre la delicada situación de su hermano.

Sobre la adicción de su hermano dijo: “Felipe tiene un problema de adicción y necesita hacer un tratamiento. Pasa que hasta que la persona se da cuenta de que necesita ayuda, sí o sí tiene que intervenir la familia y funciona así en estos casos. Cuando uno ve que un familiar necesita ayuda sí o sí, hay que llamar, avisar y viene un psiquiatra que se fija si necesita ir a un hospital o a dónde, y después ya deciden ellos. Nosotros no podemos internarlo contra su voluntad, tiene que haber todo un diagnóstico y médicos que lo atiendan y decidan qué tratamiento necesita. Esto tampoco es la primera vez, esto se sabe ahora".

Además relató el enfrentamiento que tuvo con él al momento de tratarlo “Es muy terrible que él no lo vea porque para él lo estamos traicionando, lo estamos metiendo a la fuerza y en realidad lo estamos ayudando. Lo único que le contesté a toda la catarata de insultos que me mandó es que lo estamos haciendo por él. Supongo que lo verá algún día, o no".

Finalmente habló de cómo el entorno trata de ayudar a Felipe, su hermano: “Cuando una persona está así se ve afectada toda la familia, es muy difícil cuando la persona no se da cuenta de que necesita ayuda. A él le parece que somos unos traidores. Es entendible, porque cuando uno no ve que necesita ayuda de pronto te caen con médicos, psiquiatras, a que te revisen, por supuesto que se sintió traicionado", cerró la panelista.