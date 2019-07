More Rial denunció a su ex por violencia de género

Morena Rial, hija del conductor de Intruso, decidió separarse de Facundo Ambrosioni al descubrir que le había sido infiel en reiteradas oportunidades. Al parecer fue luego de que descubriera unos mensajes en su celular y una cuenta trucha de Instragram.

"Yo no tengo trato con él, hay abogados en el medio. Accedí a que viniera a mi casa, pero la última vez que vino se metió en mi habitación, se bañó y me dijo que era una puta de mierda que me acostaba con todos. Y nada que ver, yo vivo para mi hijo", agregó en su relato en un programa de América.

La joven al parecer no terminó en buenos términos con el jugador de fútbol y decidió recurrir a la Justicia. Según cuenta que él le habría levantado la mano, por eso decidió radicar la correspondiente denuncia por la cual a Facundo le prohibieron su acercamiento con una medida cautelar.

Ayer jueves realizó la denuncia por violencia de género contra su ex en la Comisaría Comunal 12 de la Ciudad de Buenos Aires, acompañada por su abogado Alejandro Cipolla.