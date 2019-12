Tapia esquivó la confirmación de Bernardo Romeo al frente de los juveniles

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, esquivó hoy la confirmación de Bernardo Romeo en reemplazo de Hermes Desio en la coordinación de las selecciones juveniles.



El nombre del ex delantero de Estudiantes de La Plata y San Lorenzo y campeón del mundo sub 20 en Malasia 1997 suena como uno de los principales candidatos, pero "Chiqui" Tapia no lo confirmó.



"Todas las selecciones juveniles recuperaron los valores que nos dejó (José) Pekerman y el que sume tiene que tener el perfil de Pablo Aimar, Diego Placente o Lionel Scaloni. Tenemos un proyecto de ocho a diez años y el que venga se tiene que adaptar", respondió Tapia ante la consulta sobre el reemplazante de Desio durante la presentación de "AFA play" en el predio de Ezeiza.



Desio anunció el miércoles que dejaba el cargo de coordinador general de seleccionados juveniles por una "decisión personal", según la carta de agradecimiento que publicó en el sitio de AFA.



"Hay que agradecer estos dos años y ocho meses de Desio", concluyó Tapia.