El Día del Taxista se celebra todos los 7 de mayo en Argentina. Esta efeméride recuerda el primer convenio colectivo de trabajo, que comenzó a regular la actividad, y el papel preponderante que tuvo Eva Perón en la fundación del Sindicato de Taxistas Argentinos en 1950. Por ello, DIARIO HUARPE dialogó con Virginia Muñoz y Verónica Suárez, dos mujeres que en San Juan tomaron el volante y ganaron terreno en la calle en un oficio que habitualmente contaba con trabajadores masculinos.

Según sus palabras, ambas conductoras decidieron sentarse en un taxi por necesidad y porque vieron una posibilidad de trabajo importante ante la falta de oportunidades laborales. En ese sentido, las dos tuvieron una “facilidad” debido a que sus maridos ya contaban con un taxi y eso les permitió poder subirse más rápido para poder trabajar en las calles de la provincia.

En el caso de Virginia, ella cuenta con bastante experiencia como conductora, porque hace nueve años decidió subirse al taxi y eso la llevó a ser actualmente una de las referentes en el rubro. En tanto, Verónica si es más nueva porque lleva solo seis meses arriba del auto que estaba sin usarse en su casa. “Mi marido me dio la confianza para que pueda salir a la calle. Trabajo 12 horas arriba del auto. Si uno le mete muchas horas de trabajo se vuelve una actividad muy rentable”, agregó.

Virginia es una de las taxistas referentes de la provincia. Imagen Gonzalo Medina/DIARIO HUARPE.

Ambas coincidieron que los prejuicios o los comentarios machistas cada vez son menos, sobre todo porque hay mucho respeto y colaboración con sus pares, al igual que los choferes del transporte público. "No siento discriminación, quizás algún conductor que realiza una mala maniobra me puede decir algo, pero a mí me gusta ponerme a la par para exclamarles que les gusta decir que las mujeres manejamos mal”, aseguró Virginia.

En este contexto, la taxista, que ya lleva varios años en su lomo en el oficio, señaló que en San Juan la gente “maneja muy mal”, y que sería muy útil que haya más presencia de concientización vial. Sin embargo le encanta su trabajo y apoya a que cada vez sean más las mujeres que tomen el volante porque es una labor que la puede hacer cualquier persona, sin importar el género.

“Actualmente, somos casi 70 mujeres y me he puesto como una meta que seamos muchas más. Es una salida laboral que muchas pueden optar porque pueden manejar sus propios horarios. Es algo accesible y hay muchas mujeres que por ahí se quedan solas, tienen el auto guardado y nunca pensaron en algo así. Es una buena salida, la recomiendo”, afirmó Virginia.

Por su parte, Verónica señaló que le divierte volverse una “psicóloga” de sus pasajeros porque a muchos les gusta conversar de la vida cotidiana una vez que suben a su taxi. En esa misma línea exclamó que ya son menos los pasajeros que se sorprenden al subir y observar que la conductora es una mujer. “A veces pasa que sube una pareja y el hombre prefiere ir atrás para que su esposa vaya adelante”, cerró.

Verónica lleva solo 6 meses arriba de su taxi. Imagen Gonzalo Medina/DIARIO HUARPE.

La pica de taxistas y colectiveros

Virginia Muñoz reconoció que hay una pequeña “rivalidad” a la hora de conducir entre taxistas y colectiveros. “Andamos tantas horas que ya lo tomamos como algo habitual porque es mucha la gente que maneja mal. Pero si me sorprende el nivel de manejo que tienen algunos nuevos choferes de la Red Tulum”, confesó.

Según la taxista, una de las preguntas diarias que se repite es como han hecho para que estos conductores sean tomados en sus empresas. “Las leyes de tránsito y educación vial son para ustedes también. Frenen chicos, a veces hay que dar el paso. Se nota mucho la falta de experiencia en la conducción”, concluyó.