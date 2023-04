Los choferes de taxis y remises protestaron frente al Juzgado de Niñez y Adolescencia. Ellos denunciaron que vienen sufriendo una ola de robos por parte de menores y no tienen herramientas para defenderse.

Según explicaron a DIARIO HUARPE, en un solo día tres conductores fueron asaltados. “Además nos preocupa que a las choferes les pegan en estos asaltos. Ya no sabemos cómo pedir que nos escuchen”, explicaron.

En la mañana fueron recibidos en el juzgado y plantearon el escenario. Sin embargo la respuesta que recibieron es que, al tratarse de menores, no pueden retenerlos. “No tienen una solución, porque esto es de la Justicia nacional (sic). Vamos a seguir en la misma”, comentaron después de la reunión.

“Lo que dicen es de abordar a las familias y brindarles contención. Pero ninguna solución inmediata, así que seguimos en la misma.”, explicaron los taxistas después de la reunión.

“La respuesta es que no tomemos viajes a los puntos complicados, pero muchas veces levantamos pasaje en el centro y de ahí vamos a esos puntos. No podemos no trabajar para cuidarnos”, agregaron.