"Te voy a matar, no merecés vivir" , le dijo a su expareja y seguirá libre

IMPORTANTE NOTA DEL EDITOR Este medio se reserva el nombre de los involucrados en el hecho para preservar a la víctima. Si sufrís violencia de género o abuso sexual llamá al 911 o 144. También podés acercarte por el Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (Cavig), que está situado en Rivadavia 425 oeste, justo en la esquina con Alem, en Capital. Teléfonos: 264 4222321 o 264 4210013.

Un hombre identificado como S.A.M. (su nombre permanecerá oculto para resguardar la identidad de la víctima) terminó con una condena de seis meses de prisión condicional luego de agredir y apedrear la casa de su expareja porque se negó a beber con él. A pesar de la violencia de los hechos, el sujeto no irá a la cárcel.

Según informaron fuentes judiciales, el hecho ocurrió alrededor de las 22 horas del pasado 14 agosto. Ese día y hora, el condenado se hizo presente en la casa de la víctima ubicada en Caucete. Pero alrededor de las 2:30 de la madrugada del ya domingo 15 de agosto, S.A.M. entró a la habitación de la mujer y la despertó para que bebiera con él.

Sin embargo su expareja se negó. Esto provocó la ira del hombre que, tras el rechazo, la tomo de los brazos e intentó sacarla a la fuerza de la cama. Sin embargo, la mujer se resistió y entonces el hombre le propinó una cachetada. Ante la agresión, la víctima intentó zafarse de las manos de su agresor, lográndolo y avisándole a una vecina. Pero el condenado logró escapar.

Cuatro horas después, S.A.M. volvió y, no satisfecho con lo ocurrido, comenzó a golpear la puerta de entada y lanzar piedras a las ventanas de la casa, hechos que fueron advertidos por los amigos de la mujer. Alrededor de las 8:00, y sin desistir de su actitud, el condenado llamó por teléfono a su expareja y le dijo “Ya vas a ver lo que te va a pasar. Tratá de no encontrarme en la calle, te voy a estar persiguiendo. No salgas de tu casa, cuando andes en la calle tené cuidado en todo momento. Te voy a romper las otras tres ventanas y la cabeza también. Te voy a esperar en todos lados, te voy a cortar, te voy a matar, no merecés vivir”.

Tras esto, S.A.M. pareció calmarse, pero a las 10 de la mañana y volvió y siguió lanzando piedras e intentó meterse nuevamente a la casa a través del fondo. Pero nuevamente, la mujer lo impidió y finalmente personal de la Comisaría 9º llegó hasta el lugar y lo detuvieron. Por lo sucedido, la Unidad Fiscal Cavig (Centro de Violencia Intrafamiliar y de Género) lo llevó ante la Justicia luego de la denuncia por parte de la mujer, y este miércoles fue condenado por lesiones leves agravadas por el vínculo, amenazas y daños a seis meses de prisión condicional y deberá cumplir dos años de reglas de conductas si no quiere volver al banquillo de los acusados.