Este viernes 22 de septiembre empezó un nuevo proceso de análisis y control para Josemaría, el proyecto de cobre en Iglesia que se encuentra en etapa de pre construcción. Los integrantes de la Comisión Ambiental Evaluadora se encontraron para el primero de tres talleres en los que analizarán los cambios que hizo en el diseño la empresa Deprominsa en el depósito de colas que harán en el proyecto.

Se trata de un paso clave, ya que los especialistas del INA Cras y del Inpres deben analizar si aprueban el nuevo plan, ya que, si bien la empresa obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental general, les pidieron modificaciones en la construcción de esta obra. Sin el aprobado definitivo no pueden avanzar y el depósito es clave porque allí depositarán el material una vez que hayan extraído el cobre de la roca.

Uno de los cambios que exigieron fue un nuevo diseño de los muros de contención, que son similares a paredones de diques, que deben contener en el interior mineral molido y también agua. Fueron en especial los técnicos del Inpres quienes exigieron la modificación ya que entienden que el riesgo sísmico de la zona exige mayores medidas de precaución.

Luego de la reunión de este viernes fue la primera de tres. En el encuentro tenían agendado el repaso a detalle de todos los planes de la minera sobre geotecnia (cómo es el entorno geológico y cómo este afectará al trabajo y la seguridad) y la sismicidad. Luego se reunirán el 6 de octubre para ver cómo es el nuevo diseño de los muros y finalmente el 20 de octubre trabajarán sobre la evaluación ambiental general.

Cada una de las obras que son parte del diseño de la minera pasaron por estos análisis exhaustivos y con estos tres factores en común: el entorno y cómo afectará la construcción y uso, los diseños en sí mismos y el impacto en el entorno.

Un análisis detallado, metro a metro

Durante dos horas un responsable de la empresa repasó todos los detalles de la geotecnia del lugar frente a una docena de técnicos, ingenieros, geólogos e hidrogeólogos. Luego los profesionales planearon dudas y más exigencias a la empresa.

Un ejemplo de esto fue que tanto los representantes del INA Cras como del Inpres pusieron el foco en dos zonas cercanas al valle del depósito de colas donde la empresa identificó zonas de desplazamiento. Esto quiere decir, áreas donde la roca de forma natural ante un movimiento sísmico podría moverse.

Si bien no se encontraban cerca de los muros de contención, obra que la empresa rediseñó a pedido de la comisión para hacerla más segura, los técnicos tenían dudas sobre si la forma en la que tenían pensado trabajar era la adecuada. “No subestimaría la peligrosidad, todo lo que tuvo movilidad puede volver a tenerlo”, indicó Irene Pérez, del Inpres.

Desde la empresa aseguraron que tenían cateos e investigaciones que indicaban que no la zona de deslizamiento no se encontraba activa, que había quedado estable. Incluso realizaron cuatro campañas de exploración donde vieron todos los niveles de roca en profundidad, para saber su composición, fallas y estabilidad. También tienen instalados una serie de sensores en la zona para analizar si hay movimiento.

Pero los especialistas, que son quienes tienen la última palabra, plantearon que iban a necesitar más. Así fue que acordaron que para la próxima reunión la empresa ampliará los datos y también, por pedido del director del Inpres, deberán sumar al diagnóstico un análisis de posibles consecuencias de un movimiento en la zona, en caso de todas las mediciones y trabajos de estabilización no funcionen.

El trabajo dentro de la comisión, aseguraron integrantes, se da habitualmente de esta manera. Los especialistas que son parte exigen medidas de seguridad y la empresa debe cumplir con los requisitos, porque si ellos no se quedan tranquilos, el aprobado no llega y el trabajo no puede seguir.