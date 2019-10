Tenemos que charlar cómo va a seguir Argentina después del 10 de diciembre, dijo Cristina Fernández

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La ex presidenta y candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos Cristina Fernández de Kirchner afirmó esta tarde que "tenemos que sentarnos a charlar cómo va a seguir esta Argentina después del 10 de diciembre, porque así como está no va más". "Esto lo tenemos muy claro", señaló la ex mandataria al presentar su libro "Sinceramente" en El Calafate.