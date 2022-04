“Tengo mucho miedo”: habló la víctima del acosador del centro y aseguró que fue amenazada de muerte

Un hombre, llamado José Luis Marchant, de 50 años fue condenado a prisión condicional por acosar a una mujer a la salida de su trabajo. Además, le prohibieron acercarse a 500 metros de la víctima. Sin embargo, lejos de parar con el abuso, la amenazó de muerte. DIARIO HUARPE habló con Carolina, la joven agredida, quien dijo que “tiene mucho miedo”.

Carolina, de 21 años, llamó a este medio para poder contar lo que, día a día, pasa con este hombre. “Todo empezó en septiembre del año pasado. Me lo encontraba a la parada de mi colectivo y pensaba que era coincidencia, pero después me di cuenta que me estaba persiguiendo”, explicó.

La joven trabaja en el comercio en el centro sanjuanino y, todos los días, debe manejarse en colectivo para ir y volver de su trabajo. En esos momentos, cuando esperaba su transporte, se dio cuenta que el hombre que veía tan seguido la estaba acosando.

“Después de eso empezó a gritarme cosas como ‘rica’, ‘mi amor’ y que me quería conocer. Se me acercaba muchísimo y me daba miedo. Ahí es cuando hice mi primera denuncia, el 17 de septiembre del 2021”, manifestó y dijo que no lo llevaron detenido, ya que se escapó.

Lejos de acabar, la situación se agravó. Carolina comentó que Marchant llegó a pasar entre cuatro o cinco veces por día por la puerta de su trabajo. Una vez, cuando ella no fue a trabajar, el acosador ingresó al local para “preguntar por un pantalón”.

La chica decidió volver a denunciar el pasado 1 de abril, cuando finalmente la Policía pudo detenerlo. Estuvo preso cuatro días, en los cuales fue condenado a prisión condicional y le dictaron la prohibición de acercamiento a 500 metros.

“Cuando lo soltaron, antes de ayer me lo crucé y me amenazó de muerte. Me dijo que me iba a matar y me dijo donde vivía”, relató Carolina.

El hombre ya sabe su nombre, conoce su dirección y tiene todos sus horarios. Lo cierto es que la víctima tiene miedo y manifiesta que no sabe sus intenciones. Mientras la Justicia toma sus decisiones, una joven de apenas 21 años continúa sufriendo el acoso de un hombre que no conoce.