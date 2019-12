Tensión en el gobierno italiano por un proyecto que apunta a revocar concesiones al grupo Benetton

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Un proyecto del oficialista Movimiento Cinco Estrellas considerado "el primer paso" para revocar la concesión de autopistas y rutas al grupo Atlantia, controlado por la familia Benetton, divide las aguas del gobierno italiano que encabeza el premier Giuseppe Conte.



"Buscamos iniciar un camino para revocar las concesiones de autopistas a Atlantia. Quien se oponga no le hará bien al país"; planteó el canciller y líder del Cinco Estrellas, Luigi Di Maio.



Di Maio, citado por el diario La Repubblica, consideró la revocación como "una batalla de civilidad que haga Justicia a las víctimas del puente Morandi"; en referencia al puente caído en la ciudad de Génova en 2018 en una ruta operada por Atlantia y en el que murieron 43 personas.



Las declaraciones del canciller se dan horas después de que el sábado el consejo de ministros italiano aprobara "con reservas" un decreto que obligaría a las empresas a las que se les quiten concesiones a pagar los daños derivados de sus incumplimientos.



En caso de finalmente ratificarse, el decreto denominado "Milleproroghe" podría aplicarse al caso Morandi y obligar a Atlantia a pagar los resarcimientos de los daños provocados a las víctimas y sus familias.



En base a esta posibilidad, las acciones de Atlantia iniciaron la semana con una baja de más del 3.5% en la bolsa de Milán.



La norma apoyada por el Cinco Estrellas, encuentra de todos modos la resistencia de otros dos socios en el Ejecutivo de coalición: los miembros de la fuerza Italia Viva, del ex premier Matteo Renzi, y la cautela del también oficialista Partido Democrático.



"Una revocación de la concesión sería traumática"; planteó este domingo el secretario general del PD, Nicola Zingaretti, en declaraciones a Rai3



Por parte del Italia Viva, las ministras de Agricultura Teresa Bellanova y de Igualdad de Oportunidades Elena Bonetti ratificaron el rechazo de la fuerza del ex premier entre 2014 y 2016 al decreto.



Tras la aprobación "con reservas" del sábado, el consejo de ministros podría rever el decreto defendido por Di Maio en la reunión de gabinete de este lunes, que se dará mientras el Senado busca aprobar el presupuesto para 2020.