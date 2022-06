¿Tercera Guerra Mundial? Distintos exponentes alertan sobre lo que puede ocurrir

Sin lugar a dudas, la chance de una Tercera Guerra Mundial tiene en alerta a todo el planeta en estos días. La invasión de Rusia a Ucrania ha desencadenado una serie de sucesos irreversibles, los que obviamente han enfrentado a más de un país en todo el mundo. Todo eso, tras la decisión de Vladímir Putin de llevar todo su ejército al otro terreno. Ante eso, varios exponentes intercontinentales dieron su visión sobre lo que puede pasar.

Posibilidad de una Tercera Guerra Mundial

"Para mí hoy se ha declarado la Tercera Guerra Mundial. Esto es algo que debería hacernos reflexionar. ¿Qué le pasa a la humanidad que ha tenido tres guerras mundiales en un siglo? Lo que vemos es la brutalidad y la ferocidad con la que se está librando esta guerra por parte de las tropas, generalmente mercenarias, utilizadas por los rusos. Los rusos prefieren enviar chechenos, sirios, mercenarios", partió diciendo el Papa Francisco, en una entrevista concedida a revistas jesuitas europeas.

Luego, el Sumo Pontífice añadió: "Tenemos que alejarnos del patrón normal de La Caperucita Roja: la caperucita era buena y el lobo malo. Aquí no hay buenos y malos metafísicos, de forma abstracta. Está surgiendo algo global, con elementos muy entrelazados. No entienden que los rusos son imperiales y no permiten que ninguna potencia extranjera se acerque a ellos".

“Tengo información clasificada que no puedo contar, pero el riesgo de una Tercera Guerra Mundial es muy grande. Las consecuencias son inimaginables. Ninguno de los que está acá se puede imaginar la consecuencia de esta guerra. Estamos en un mundo muy lastimado. Tengo una mirada muy pesimista de Putin. Yo lo conozco mucho. Sé que no puedo esperar mucho de él. Tengo poca expectativas”, expuso también el Presidente de los Estados Unidos, Joe Bidden, en la sesión final de la IX Cumbre de las Américas.

Por otra parte, Christian Martin, periodista argentino radicado en Europa fue hasta sus redes sociales para postear el siguiente mensaje este lunes: "ULTIMO MOMENTO: no quiero sonar alarmista pero el General Mayor del Ejercito 🇬🇧 Sir Patrick Sanders dijo hace horas “A preparase para luchar y vencer a Rusia en la Tercera Guerra Mundial. Ese es el desafío para esta generación de soldados de 🇬🇧 y aliados de OTAN”.