Teresa García: "La provincia de Buenos Aires tiene que ser el motor productivo del país"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, consideró que "encontramos en el presidente Alberto Fernández y en el gobernador Axel Kicillof un motivo de esperanza para volver a convertir a la provincia de Buenos Aires en el motor productivo del país tras la grave crisis de estos últimos cuatro años”.



A través de un comunicado, la ministra se refirió en particular a la actividad hípica, y opinó que "no puede haber un solo gobernante que diga dónde vale más un puesto de trabajo. Esto es una actividad productiva y, como tal, tiene que estar jerarquizada por el gobierno”.



Teresa García, ministra de Gobierno bonaerense, participó de la



jornada en la que se disputó el tradicional premio Carlos Pellegrini en el hipódromo de San Isidro, y manifestó el respaldo de la gestión de Axel Kicillof hacia la industria hípica.



“Estoy muy emocionada, honrada y distinguida porque la actividad haya permitido que yo entregara el Carlos Pellegrini. La verdad, me produce una emoción personal muy grande”, remarcó.



“En lugar de decir que al empleo hay que reconvertirlo en personas que manejen drones o produzcan cerveza artesanal, lo que hay que rescatar es la sabiduría y el expertise de personas que han trascendido de generación en generación en esta actividad, con amor y con pasión por los animales. No puede haber un solo gobernante que diga dónde vale más un puesto de trabajo. Esto es una actividad productiva y, como tal, tiene que estar jerarquizada por el gobierno”, enfatizó.